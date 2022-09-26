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Erciyes Üniversitesi tıbbi malzeme satın alacak

Erciyes Üniversitesi tıbbi malzeme satın alacağını duyurdu.

Haber Giriş: 26 Eylül 2022 Pazartesi - 14:21
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Erciyes Üniversitesi tıbbi malzeme satın alacak

Erciyes Üniversitesi tıbbi malzeme satın alacak
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Basın İlan’da “Dahiliye Yoğun Bakım Ünit ve Tüp Bebek Ünit İçin Cerrahi ve Tıbbi Sarf Malzeme Alımı mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.” Denildi.

Niteliği, türü ve miktarı: 24 Kalem - Cerrahi ve Tıbbi Sarf Malzeme Alımı

Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.İhale sıra: 1-2 no'lu malzemelerin tamamını sözleşme tarihinden itibaren 15 (onbeş takvim günü içerisinde tek seferde teslim edilecektir. İhale sıra 3-24 no'lu kalemler soğuk zincir gerekliliği olan ve 1-2 aylık milatlı ürünler olduğu için bölüm istedikçe peyderpey teslim edilecektir.

İşe başlama tarihi, sözleşme imzalama tarihi olarak kabul edilecektir.

İhale (son teklif verme) tarih ve saati: 20.10.2022 - 14:00

İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.

Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;

Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.

Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

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