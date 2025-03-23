Erciyes’e kar yağdı, sezon uzadı!

Türkiye'nin en önemli ve en uzun kayak pistine sahip olan Erciyes Kayak Merkezi'nde son günlerde yağan kar turizmcilerin yüzünü güldürdü. Kayseri'de son 3 gündür devam eden kar yağışı, Erciyes'te de etkili oldu.

Yaklaşık 45 santim yağan karın ardından pistlerde 100 santimin üzerinde kar kalınlığı oluşurken, sezonun bittiğini düşünen yerli ve yabancı turistler kendilerini yeniden Erciyes'te buldu. Havanın da sıcak olmasını fırsat bilen vatandaşlar, açık olan 4 kapıdaki tüm pistlerde kayak yapmanın tadını çıkardı.

İstanbul'dan her sene Erciyes'e geldiğini kaydeden Sena; "Çok keyifli, her sene buraya geliyorum. 2 gün önceye kadar burası eksi 10 dereceleri gördü ama bugün hava çok güzel. Pistlerin tamamı açık, sezon kesinlikle bitmedi. Güzel bir dönem geçirdik. Havanın sıcak olmasıyla üşümeden kaymak müthiş bir şey" dedi. ​​​​​​​

Bakın Deliorman ise; "Gayet memnunuz, covid zamanında Nisan ayında da kayak yapmıştık burada. Beklenmedik zamanlarda karın yağması iyi oluyor. Sanki Ocak, Şubatmış gibi kayıyoruz. Kayak sezonunu kafamızda kapatmıştık çünkü, bize de değişiklik oldu" ifadelerini kullandı.