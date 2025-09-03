Erciyes'in eteklerinde kurutuluyor Türkiye'den 9 ülkeye ihraç ediliyor!

Yeşilhisar ilçesinde yaklaşık 5 bin dekar alanda domates üretimi yapılıyor. İlçede yetişen domatesler, dolgunluğu ve aroması ile özellikle Avrupa'daki pizza üreticileri tarafından ilgi görüyor.

İlçede bulunan yaklaşık 500 dönümlük tarlalardaki sergi alanlarına serilmeye başlanan yaklaşık bin 500 ton domates, güneş altında doğal yöntemlerle kurutulduktan sonra ihraç ediliyor.

İlçedeki işletmesinde 3 yıldır üretim yaptıklarını belirten işletmeci Yusuf Demirel, dünyaca ünlü İtalyan pizzalarının kurutmalık domateslerinin bir bölümünün Yeşilhisar'da kurutulan domatesler ile karşılandığını ve 9 farklı ülkeye ihracat yapıldığını söyledi.

'TÜRKİYE'NİN EN BÜYÜK SERGİSİNİ BURAYA KURDUK'

Domatesin aromasının farklı olduğuna vurgu yapan Yusuf Demirel, "2 bin 500 dekar alanda sözleşmeli tarım ile çiftçilere üretim yaptırıyorum. Sergimiz 500 bin metrekarenin üzerinde. Erciyes'e yakın bir bölgedeyiz. Gece ve gündüz sıcaklıkları dengesiz olduğu için aroması farklı.

Avrupa Birliği ülkelerinin büyük bir bölümü bu domatese talep gösteriyor. Sıcaklık gece ne kadar düşük olursa aroması da o kadar güzel oluyor. Hedefimiz bin 500 ton kuru domates üretmek. 9 farklı ülkeye ihracat yapıyoruz.

İtalya, Almanya, Yunanistan, Polonya, Rusya ve AB ülkeleri bizden kuru domates talep etti. İtalya'da aromasından dolayı çok tercih ediliyor. Sergi alanımızda tuzlaması yapılıyor. 6-7 gün güneşte kurutuyoruz.

Daha sonra da İzmir Kınık'taki fabrikamıza gönderiyoruz. Bölge çiftçisi de bu uygulamadan memnun. Burası açık hava fabrikası gibi. Türkiye'nin en büyük sergisini buraya kurduk" ifadelerini kullandı.