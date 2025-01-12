Erciyes'te hafta sonu yoğunluğu

Düzenleme: Kaynak: DHA
Erciyes'te hafta sonu yoğunluğu

Türkiye'nin önemli kış turizm merkezlerinden Erciyes Kayak Merkezi'nde hafta sonu yoğunluğu yaşandı.

2 ay önce açılan Erciyes Kayak Merkezi, hafta sonu yerli ve yabancı turistleri ağırladı. Toplam 112 kilometrelik pist uzunluğu, 41 farklı kayak pisti ve 19 mekanik tesise sahip merkezde yoğunluk yaşanıyor.

Ziyaretçilerden Hasan Umut Baş, "Ankara'dan geldim. Erciyes'e ikinci gelişim. Çok güzel bir yer. Herkesi bekleriz. Erciyes'te aktarma yapılabilecek birçok pist var. Her tarafa geçiş yapabiliyoruz. O açıdan çok güzel" dedi.

Şevval Çot ise "Eşimle birlikte İstanbul'dan geldik. İstanbul'da da hava çok soğuk ama burada sıkı giyindiğimiz için soğuğu çok fazla hissetmiyoruz. Zevk alıyorum. İlk kez piste çıkıp kaymaya başladım. Hocadan dün ders aldım. Şu an daha iyi ama kalabalıktan dolayı biraz tedirgin oluyorum. Burası, yeni başlayanlar için bence en iyi pist. Çünkü birkaç piste daha gittim. Bence tesisler de güzel. Biraz daha fazla olsa daha iyi olabilirdi çünkü çok kalabalık" şeklinde konuştu.

'DÜŞÜNCE CANIMIZ ACIYOR AMA ÇOK ZEVKLİ'

Berna Uzun da "Kaymak için ilk defa Kayseri'ye geldik. Güzel, eğlenceli ve çok zor. Tur ile geldik. Hem eğitim görüyoruz hem de eğleniyoruz. Düşünce canımız acıyor ama çok zevkli" ifadelerini kullandı.

Erciyes'te hafta sonu yoğunluğu

Erciyes'te hafta sonu yoğunluğu

Erciyes'te hafta sonu yoğunluğu

Erciyes'te hafta sonu yoğunluğu

Erciyes'te hafta sonu yoğunluğu

Erciyes'te hafta sonu yoğunluğu

Erciyes'te hafta sonu yoğunluğu

Erciyes'te hafta sonu yoğunluğu

Erciyes'te hafta sonu yoğunluğu

Erciyes'te hafta sonu yoğunluğu

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