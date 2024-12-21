Erciyes'te hafta sonu yoğunluğu

Kayak sezonunun açılmasının ardından 4 hafta geride kalırken, Erciyes, 112 kilometrelik pist uzunluğu, 41 farklı kayak pisti ve 19 mekanik tesisiyle ziyaretçilerine unutulmaz bir deneyim sunuyor.

Kayseri’nin dünyaca ünlü kış turizm merkezi Erciyes, hafta sonu boyunca yerli ve yabancı turistlerle dolup taştı. Özellikle kayak yapmak için gelen turistler, pistlerin kalitesi ve doğal güzelliklerin sunduğu eşsiz manzara karşısında büyük bir memnuniyet duydu. Erciyes Kayak Merkezi, sunduğu imkanlarla her yıl binlerce turistin ilgisini çekiyor.

Kayseri’de uzun yıllardır yaşayan ve 5 yıldır kayak yapan Orkun Kılıç, Erciyes Kayak Merkezi hakkında şunları söyledi: "12 yıldır Kayseri’de yaşıyorum, 5 yıldır kayağa çıkıyorum. Ortam gerçekten çok güzel. Bugün hava harika, yoğunluk da iyi. Kayak yapmaya gelen herkesi buraya bekliyoruz." Kılıç’ın yanı sıra, Adana’dan gelen ve kayak tatili yapan Azra Uzun da Erciyes’in sunduğu olanakları çok beğendiğini ifade etti: "2 gündür buradayız. Adana’dan geldik. Erciyes gerçekten çok güzel bir yer, fakat bazı pistler kapalı olduğu için biraz kalabalık. Yine de çok keyifli."

Erciyes, sadece yerli turistlerin değil, yabancı turistlerin de ilgisini çekiyor. Taylandlı turist Porrawısa Mujarın, Singapur’dan gelerek Kapadokya ve Erciyes’i ziyaret ettiğini belirtti. Mujarın, "Taylandlıyım ama Singapur’da yaşıyorum. İlk olarak Kapadokya’ya sonra Erciyes’e geldik. Çok beğendik, insanlar çok nazik ve kibar. Burada birçok turist var, gerçekten çok güzel bir yer" dedi. Erciyes’in uluslararası alandaki cazibesi, bu tür ziyaretlerle her geçen yıl artıyor.

Erciyes Kayak Merkezi, pistlerinin kalitesi ve sağladığı imkanlarla kayak tutkunlarının ilgisini çekmeye devam ediyor. Hande Özbilge de, "Adana’dan geliyorum, 2 gündür buradayız. Erciyes çok güzel, hava mükemmel. Yalnızca bağlantı pistleri kapalı, ama pistler gayet güzel. Yoğunluk biraz fazla ama yine de çok keyifli" diye konuştu.