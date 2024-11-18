Erciyes'te iki mevsim bir arada: Sarı ve beyazın büyüleyici uyumu

Düzenleme: Kaynak: İHA
Erciyes'te iki mevsim bir arada: Sarı ve beyazın büyüleyici uyumu

Erciyes Dağı'nda, sonbaharın sarısı ve karın beyazı bir arada. Kar yağışı ve soğuk hava ile dağda kartpostallık manzaralar oluştu.

Türkiye'nin en önemli kayak merkezlerinden biri olan Erciyes Dağı'nda iki mevsimin renklerini bir arada görmek mümkün.Piste yakın alanlarda sonbaharın sarı tonu hakimken, gece yağan karla birlikte zirve beyaza büründü.

Erciyes Kayak Merkezi'nde gece saatlerinden itibaren kar yağışı etkili oldu.Soğuk hava Erciyes Dağı'nda etkisini gösterdi ve kar yağışı 2 bin 400 metreden 3 bin 917 metreye kadar beyaz bir örtü oluşturdu. Pist alanlarında ise sonbaharın sarı tonu hâkim olunca kartpostallık görüntüler ortaya çıktı.

Sarı ile beyazın buluştuğu Erciyes Dağı'nda kar yağışı kartpostallık manzaralar oluşturdu.

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Erciyes'te iki mevsim bir arada: Sarı ve beyazın büyüleyici uyumu

Erciyes'te iki mevsim bir arada: Sarı ve beyazın büyüleyici uyumu

Erciyes'te iki mevsim bir arada: Sarı ve beyazın büyüleyici uyumu

Erciyes'te iki mevsim bir arada: Sarı ve beyazın büyüleyici uyumu

Erciyes'te iki mevsim bir arada: Sarı ve beyazın büyüleyici uyumu

Erciyes'te iki mevsim bir arada: Sarı ve beyazın büyüleyici uyumu

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