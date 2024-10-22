Erciyes beyaza büründü

Düzenleme: Kaynak: İHA
Erciyes beyaza büründü

Erciyes Dağı'nda kar yağışı etkili oluyor. Kar yağışı nedeniyle yollar ve pistler beyaza büründü.

Erciyes Dağı'nda etkili olan kar yağışı, yolları ve pistleri beyaza bürüdü.

iha-20241022aw313395-5.jpg

Türkiye'nin en önemli kayak merkezlerinden biri olan Erciyes'te kar yağışı devam ediyor. Gece saatlerinden itibaren etkili olan kar yağışı ile beraber dağdaki yollar ve pistler beyaza büründü.

iha-20241022aw313395-4.jpg

Kayak sezonuna az bir zaman kala etkisini gösteren kar yağışı kayakseverleri sevindirirken, dağ da kartpostallık görüntüler oluşturdu.

iha-20241022aw313395-3.jpg

Meteoroloji 7. Bölge Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada ise; "Bölge genelinin parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinden itibaren aralıklı yağmurlu geçeceği, yağışların yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur şeklinde görüleceği tahmin ediliyor" denildi.

iha-20241022aw313395-1.jpg

Son Haberler
Ebru Sezgi Sabahoğlu’ndan ilham veren bir yolculuk
Ebru Sezgi Sabahoğlu’ndan ilham veren bir yolculuk
İstanbul'da drift yapan sürücüye binlerce para cezası
İstanbul'da drift yapan sürücüye binlerce para cezası
Inter, Hakan Çalhanoğlu için astronomik bonservis istiyor
Inter, Hakan Çalhanoğlu için astronomik bonservis istiyor
Çorum Alaca'da iki otomobil çarpıştı
Çorum Alaca'da iki otomobil çarpıştı
Samsun'da öğrenci servisi devrildi: Yaralılar var
Samsun'da öğrenci servisi devrildi: Yaralılar var