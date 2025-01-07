Erciyes’te pist dışında kayak yapan rüşt turist düşerek hayatını kaybetti

Rus turist T.N.T, ailesi ile birlikte kayak yapmak için Kayseri'deki Erciyes Kayak Merkezi'ne geldi. T.N.T., öğle saatlerinde Develi Kapı'da pist dışında kayak sırasında dengesini kaybederek düştü.

İhbar üzerine bölgeye jandarma, AFAD, sağlık ekipleri ve Erciyes A.Ş. pist görevlileri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından T.N.T. Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

Rus turist burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. T.N.T'nin cenazesi, otopsi işlemleri için hastane morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.