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Erciyes'te üzerine kaya düşen dağcı hayatını kaybetti

Erciyes Dağı'nda üzerlerine kaya düşen dağcılardan biri hayatını kaybetti, diğeri yaralandı.

Haber Giriş: 18 Eylül 2022 Pazar - 20:21
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Erciyes'te üzerine kaya düşen dağcı hayatını kaybetti

Erciyes'te üzerine kaya düşen dağcı hayatını kaybetti
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Erciyes Dağı'na tırmanış yapmak için Ankara'dan gelen 7 kişilik gruptan 2'si yorulunca inişe geçti.

Bu sırada üzerlerine kaya parçası düşen İ.K. ve U.B. yamaçtan aşağı düştü.

Durumu fark eden grup üyeleri, olayı 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi.

Olay yerine AFAD ve Jandarma Arama Kurtarma Timi (JAK) sevk edildi.

Yaralılar, jandarmaya ait helikopterle Hisarcık Kapı'daki piste getirilerek 112 Acil Servis ekiplerine teslim edildi.

Sağlık ekipleri, yaralılardan U.B'nin hayatını kaybettiğini belirledi.

Dağcı İ.K. ise kent merkezindeki bir hastaneye kaldırıldı.

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