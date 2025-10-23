Halkların Demokratik Kongresi'ne (HDK) yönelik 18 Şubat'ta düzenlenen İstanbul merkezli operasyonlarda ev baskınıyla gözaltına alınarak 22 Şubat'ta tutuklanan gazeteci Ercüment Akdeniz, hakim karşısına çıktı.

Avukat Özcan Karakoç, "Dosyada toplanacak bir delil kalmadı" diyerek dosyanın esas hakkındaki mütalaaya gönderilmesini talep etti.

Savcı ise mütalaanın henüz hazır olmadığını belirterek, suçlamanın katalog suç kapsamında olması gerekçesiyle Ercüment Akdeniz’in tutukluluğunun devamını istedi.

Mahkeme, HDK soruşturmasında tek tutuklu sanık olan ve "örgüt üyeliği" suçlamasıyla yargılanan Ercüment Akdeniz'e tahliye kararı verdi.