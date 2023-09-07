Erdal Bakkal Teşkilat’ta! Cengiz Bozkurt yeni rolüyle çok konuşulacak

Leyla İle Mecnun dizisinde canlandırdığı 'Erdal Bakkal' karakteriyle hafızalara kazınan ünlü oyuncu Cengiz Bozkurt, “Çetin” karakteriyle Teşkilat dizisinin kadrosuna dahil oldu.

Erdal Bakkal Teşkilat’ta! Cengiz Bozkurt yeni rolüyle çok konuşulacak

TRT 1’de yayınlanan “Teşkilat”, dördüncü sezonuna bomba gibi bir giriş yapmaya hazırlanıyor. Yeni sezon hikayesi tamamlanan dizinin kadrosuna son olarak başarılı oyuncu “Cengiz Bozkurt” dahil oldu.

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Dördüncü sezonu için geri sayımda olan ve hayranları tarafından büyük bir heyecanla beklenen Teşkilat dizisi ekrana gelmek için gün sayıyor. Yeni sezon için hummalı bir çalışma gerçekleştirilen dizisinin kadrosuna birbirinden yetenekli isimler dahil oldu. İzleyicilerin ilk kez karşılaşacağı karakterler “Teşkilat”ın bugüne kadar değinilmemiş taraflarını da gün yüzüne çıkaracak.

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Aybüke Pusat’ın ‘Neslihan’ karakterini canlandıracağı Teşkilat’ta, Neslihan’ın babası Çetin’e ise başarılı oyuncu Cengiz Bozkurt hayat verecek. Neslihan ve Çetin’in “Teşkilat” ile olan ilişkileri hikayeyi bambaşka bir noktaya taşıyacak.

Teşkilat heyecan dolu dördüncü sezonuyla yakında TRT 1’de ekrana gelecek.

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