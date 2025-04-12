Erdal Beşikçioğlu açıkladı: Down sendromlu çocuğu oyun alanına almayan işletme mühürlendi

Aynı yaştaki diğer çocuklar oyun alanına girerken, sadece engeli nedeniyle dışlanan çocuğun öğretmeni duruma tepki gösterdi.

BAKANLIKTAN SERT TEPKİ

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "İl müdürlüğü ekiplerimiz aileyle görüşerek psikososyal destek sağladı. İşletme hakkında 'nefret ve ayrımcılık' suçundan suç duyurusunda bulunuldu. Tüm çocuklarımız eşit haklara sahiptir, ayrımcılığa sıfır tolerans gösteriyoruz" ifadelerini kullandı.

BELEDİYE BAŞKANI: "MÜHÜRLENDİ"

Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu, yaptığı açıklamada, "Yapılan denetimlerde, Gimsa market şubelerindeki çocuk oyun alanlarının gerekli izinleri olmadan faaliyet gösterdiği tespit edildi. Mevzuata aykırı işletilen alanlar mühürlendi" dedi.

Beşikçioğlu, "İlçemiz genelinde bulunan Gimsa market şubelerinde gerçekleştirilen rutin denetimler kapsamında, bazı şubelerde yer alan çocuk oyun alanlarının gerekli yasal izin ve ruhsatlara sahip olmadan faaliyet gösterdiği tespit edilmiştir. Bu doğrultuda, mevzuata aykırı şekilde işletildiği belirlenen oyun alanları zabıta ekiplerimiz tarafından mühürlenmiş ve faaliyetlerine son verilmiştir. Söz konusu işlemler, yalnızca yasal gerekliliklerin yerine getirilmesi amacıyla değil; aynı zamanda vatandaşlarımızdan gelen bildirimlerin ve şikâyetlerin değerlendirilmesi neticesinde gerçekleştirilmiştir. Özellikle geçtiğimiz günlerde, down sendromlu bir çocuğun oyun alanına alınmadığına dair kamuoyuna yansıyan üzücü olay üzerine yapılan incelemeler de bu sürece dâhil edilmiştir. Etimesgut Belediyesi olarak, ilçemizde yaşayan her bireyin eşit, güvenli ve sağlıklı ortamlarda hizmet almasını sağlamak temel önceliğimizdir. Bu çerçevede ruhsatsız ve denetimsiz hiçbir faaliyete müsamaha gösterilmeyeceği gibi, ayrımcılığa veya dışlayıcı uygulamalara da kesinlikle izin verilmeyecektir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur." ifadelerini kullandı.