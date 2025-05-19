Erdal Beşikçioğlu Duman konserinde şarkılara eşlik etti

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi

Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu, Duman konserinde gitti. Beşikçioğlu şarkılara eşlik etti.

Ankara'da düzenlenen Duman konserine Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu da katıldı.

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Beşikçioğlu konser alanında yoğun ilgiyle karşılandı. Beşikçioğlu, grubun sevilen parçası "Kufi"ye sahneden eşlik ederek hem izleyicilere hem de sanatçılara coşkulu anlar yaşattı.

O anlar sosyal medyada paylaşıldı. Başkan Erdal Beşikçioğlu konser görüntülerini kendi sosyal medya hesabından da paylaştı. Beşikçioğlu fotoğrafa eklediği mesajında "Gençlik Başımda DUMAN! Bu akşam, Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün gençliğe armağan ettiği bu kutlu bayramda, Etimesgut’ta binlerce yürekle aynı coşkuda buluştuk. Teşekkürler Etimesgut! Teşekkürler Gençler!" dedi.

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