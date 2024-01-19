Erdal Beşikçioğlu neden aday olduğunu ilk kez açıkladı. 'Ben rant bilmem ama bildiğim bir şey var'

CHP'nin Etimesgut Belediye Başkan adayı oyuncu Erdal Beşikçioğlu, Halk TV'de konuk olduğu programda neden Etimesgut'tan aday olduğunu ilk kez açıkladı.

“BEN RANT BİLMEM İMAR BİLMEM AMA BİLDİĞİM BİR ŞEY VAR”

CHP'nin Etimesgut Belediye Başkan adayı Erdal Beşikçioğlu, adaylık sürecine ilişkin konuştu. Beşikçioğlu, "Ben rant bilmem, imar bilmem. Ama bildiğim bir şey var" diyen Beşikçioğlu, kültür sanat ve sosyal yardımlar açısında modern bir Etimesgut yaratmak istediğini belirtti.

Beşikçioğlu öncelikle, "Aktif siyasete girme fikri nasıl oldu?" sorusuna "Yaklaşık 30 yıldır tiyatro yapıyorum 12 yıldır da özel tiyatro yapıyorum. Siyasileri biz salonlara beklerken çok az katılım oluyor. Her ne kadar politik tiyatro da yapsanız. Ben de karar verdim. Madem öyle siyasileri biz salona alamıyorsak biz siyaset sahnesine çıkalım. Bunun üzerine de tabii ki Ümit Bey bu konuda çok ısrarcı, hatta ısrarcılığının altında da ihtiyaç olduğunu o kadar güzel betimledi ki" diye yanıtladı.

NEDEN ETİMESGUT OLDUĞUNU AÇIKLADI

Beşikçioğlu konuşmasının devamında niçin Etismesgut'tan aday olduğunu şöyle açıkladı:

"Neden Etismesgut da Çankaya değil diye sordum. Çünkü sana Etimesgut'ta ihtiyaç var dedi. Oradaki yaş skalası, bütün profilleri çıkarıp önüme koydular, büyün grafikleriyle. Dediler ki burası kültür ve sanatın doğan güneşi olmak zorunda. Çünkü oradaki yapılaşma kendi içinde çok genç aile olan bir kitli. Bunların kendi içinde sosyal etkinlikleri maalesef yok. Ankara merkeze çok uzak bir ilçe, oradaki arkadaşım beni izlemek için ta merkeze geliyor. Ben de tamam anladım diyerek ben oraya gideceğim dedim"

Etimesgut Belediye Başkan adaylığının önemli bir sorumluluk olduğunu söyleyen Beşikçioğlu, "Bunun bir sorumluluk olduğunu düşünüyorum. Ben rant bilmem, imar bilmem. Ama bildiğim bir şey var. O da insanın kalbine giden yolu biliyorum. Sanatçı insanın kalbine giden yolu bilir"