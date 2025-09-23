Erdal Beşikçioğlu'ndan 'ABB soruşturması'na tepki

Kaynak: Haber Merkezi
Erdal Beşikçioğlu'ndan 'ABB soruşturması'na tepki

Etimesgut Belediye Başkanı Beşikçioğlu, ABB'ye başlatılan "konser" soruşturmasına tepki göstererek "Mansur Yavaş'a yönelik algı operasyonları ve temelsiz iddialarla yürütülen yıldırma çabalarını kabul etmiyoruz" dedi.

Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne (ABB) 2021-2024 yılları arasında düzenlenen konserlere yönelik "harcamaların 154 milyon TL’lik kamu zararına sebebiyet verdiği" iddiası ile soruşturma başlatıldı.

Soruşturma kapsamında 13 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Gündeme oturan gelişmeye yönelik tepki yağdı.

"YILDIRMA ÇABALARINI KABUL ETMİYORUZ"

Etimesgut Belediye Başkanı ve tiyatrocu Erdal Beşikçioğlu, sosyal medya hesabından tepki gösterdi.

Beşikçioğlu, paylaşımında "Ankara’nın güvenini rekor oyla kazanarak başkentte yeni bir belediyecilik anlayışı inşa eden Ankara Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Mansur Yavaş'a yönelik algı operasyonları ve temelsiz iddialarla yürütülen yıldırma çabalarını kabul etmiyoruz" dedi.

foto.jpeg

Beşikçioğlu'nun paylaşımı şöyle:

"Ankara’nın güvenini rekor oyla kazanarak başkentte yeni bir belediyecilik anlayışı inşa eden Ankara Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Mansur Yavaş'a yönelik algı operasyonları ve temelsiz iddialarla yürütülen yıldırma çabalarını kabul etmiyoruz. Şeffaflığı, adaleti ve insanı merkeze alan yönetim anlayışıyla kentimize değer katan Mansur Başkan; çalışkanlığı, dürüstlüğü ve mütevazı duruşuyla Ankaralıların gönlünde unutulmaz bir yer edinmiştir. Bizler de her koşulda Mansur Başkanımızın yanında olacak, halkımıza hizmet etme yolunda kararlılıkla yürümeye devam edeceğiz. Unutulmasın ki; “Soyan soymayanı, döven dövülmeyeni, Haram yiyenleri göğe çıkaranları, Hepinizin hesabı sorulacak elbet, Susar sanmayın millet, uyanır bir vakit.” Halkın vicdanı, er ya da geç adaleti tecelli ettirecektir."

Son Haberler
Böylesi görülmedi! Süper Lig maçı herkese bedava
Böylesi görülmedi! Süper Lig maçı herkese bedava
Cezaevi ring aracı şarampole devrildi: 5'i mahkum 12 yaralı!
Ring aracı şarampole devrildi: Yaralılar var!
Erdal Beşikçioğlu'ndan 'ABB soruşturması'na tepki
Erdal Beşikçioğlu'ndan 'ABB soruşturması'na tepki
Özgür Özel “Mansur Yavaş’ın arkasındayız” diyerek açıkladı: İşte bu kurgu, bu kadar aciz, bu kadar kirlidir
Özgür Özel “Mansur Yavaş’ın arkasındayız” diyerek açıkladı: İşte bu kurgu, bu kadar aciz, bu kadar kirlidir
Ekonomist Onur Çanakçı'dan dolar duası: Ortaklıkta dedikodu çok inşallah 150 TL olmaz
Ekonomist Onur Çanakçı'dan dolar duası: Ortaklıkta dedikodu çok inşallah 150 TL olmaz