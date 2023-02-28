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Erdal Beşikçioğlu depremzede çocukların eğitimi için kolları sıvadı

Fenomen dizi Behzat Ç.'nin yıldızı Erdal Beşikçioğlu, depremden etkilenen çocukların eğitimi için harekete geçti. Ünlü oyuncu genel sanat yönetmenliğini yaptığı Tatbikat Sahne’de oynanan oyunların bilet satışlarından elde edecek gelirin bir bölümünü Darüşşafaka’ya aktaracak.

Haber Giriş: 28 Şubat 2023 Salı - 14:38
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Erdal Beşikçioğlu'ndan depremzede çocukların eğitimi için dev destek

Erdal Beşikçioğlu depremzede çocukların eğitimi için kolları sıvadı
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Tatbikat Sahnesi’nden depremden etkilenen çocukların eğitimi için sürekli destek geldi.

Erdal Beşikçioğlu’nun genel sanat yönetmenliğini yaptığı Tatbikat Sahnesi deprem felaketinde ailesini kaybeden çocukların nitelikli eğitim almasına destek için Darüşşafaka Cemiyeti ile protokol yaptı. Buna göre aralarında 'Bir Delinin Hatıra Defteri', 'Acting', 'Fahrenheit 451' gibi kapalı gişe oyunlarının da yer aldığı tüm temsillerinin bilet satışının belli bir kısmı Darüşşafaka’ya aktarılacak.

Bu konuda yapılan açıklama şöyle: 

“Tatbikat Sahnesi olarak depremden etkilenen çocuklarımızın eğitimine sürekli katkı amacıyla Darüşşafaka Cemiyeti ile iş birliği yaptık. Aramızdaki protokol ile bundan sonra Tatbikat Sahnesi’nin sahnelediği her oyunun bilet gelirinin belirli kısmı depremden etkilenen çocuklarımızın nitelikli eğitim alması amacıyla Darüşşafaka Cemiyeti’ne aktarılacak. Siz değerli seyircilerimizle birlikte Darüşşafaka'ya destek olarak, bu yolda birlikte yürüyeceğimiz için hepinize teşekkür ederiz.Birbirimizden aldığımız güçle hep birlikte iyileşerek daha aydınlık bir gelecek inşa etmenin sürdürülebilirliğine inanıyoruz.”

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