'Bak Postacı Geliyor' filminin galasında ortaya çıkan Derin Beşikçioğlu'na yorum yağdı.Ünlü oyuncu ve Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu kızı ile gündem oldu.

Derin Beşikçioğlu, başrollerini Ozan Akbaba ve Deniz Barut'un paylaştığı 'Bak Postacı Geliyor' filminin galasında ortaya çıktı."Bize Bi’şey Olmaz" dizisi ile izleyicisinin karşısına çıkmaya hazırlanan Derin Beşikçioğlu güzelliğiyle de tam not aldı.

Beşikçioğlu'nu görenler; 'Babasının kızı', 'Çok güzel', 'Doğal ve samimi biri' gibi yorumlar yaptılar.

Fransa'da Strasbourg Üniversitesi Konservatuvarı Tiyatro Bölümü'nde eğitim alan ve babasının adıyla sektörde var olmak istemediğini söyleyen Derin Beşikçioğlu; "İnsanların 'babası sayesinde oynuyor' demesi beni korkutuyor" ifadelerini kullanmıştı.