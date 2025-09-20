Erdal Beşikçioğlu’nun kızı hayaline dizide kavuştu!

Babası gibi oyuncu olmaya karar veren Derin Beşikçioğlu, “Kaosun Anatomisi” dizisinde doktor Aslı karakterine hayat verecek.

Çocuk hayali oyunculuk olan Derin Beşikçi oğlu yeni projesinde canlandırdığı karakterden yola çıkarak “Hâlâ doktor olmak isterim galiba. Matematiğim kötü olduğu için yapmamıştım” diyerek esprili bir itirafta bulundu.

Fransa'da Strasbourg Üniversitesi Konservatuvarı Tiyatro Bölümü'nde eğitim alan ve babasının adıyla sektörde var olmak istemediğini söyleyen Derin Beşikçioğlu; "İnsanların 'babası sayesinde oynuyor' demesi beni korkutuyor" açıklamasında bulunmuştu.

SOSYAL MEDYADA YORUM YAĞDI

Derin Beşikçioğlu sosyal medyadaki son pozlarıyla da dikkat çekmeyi başardı. Ünlü isme; 'çok güzelsin', 'harika görünüyor', 'güzelliğin şaka mı?' gibi yorumlar yapılıyor.