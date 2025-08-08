Erdal Günyeli’den AK Parti’ye veda: Artık sizlerle olmuyor

Hakan Yıldız / Ordu / Yeniçağ

Günyeli, paylaşımında seçim dönemleri dışında kendisiyle ilgilenmeyen partililere ve yöneticilere sitem ederek şu ifadeleri kullandı:

“Bizlere selam sabah vermeyen, sadece seçim zamanı arayan soran değerli başkanların sizlerle yürümek istemiyorum artık. Partim adına üzücü bir haber. Artık sizlerle olmuyor, değişim zamanı. Bunu siz istediniz.”

Bu açıklama, Aybastı’da siyasi dengeleri etkileyebilecek bir gelişme olarak yorumlanırken, Günyeli’nin bundan sonraki siyasi rotası merak konusu oldu.

YEREL SİYASETTE KIRILMA NOKTASI

Erdal Günyeli’nin ayrılık kararı, sadece bireysel bir tercih olmanın ötesinde, yerel teşkilat yapısına yönelik eleştirileri de içinde barındırıyor. Günyeli’nin “değişim zamanı” vurgusu, yeni bir siyasi oluşum ya da bağımsız adaylık ihtimalini gündeme getirdi.

AK Parti Aybastı İlçe Teşkilatı’ndan henüz resmi bir açıklama yapılmazken, Günyeli’nin çıkışı kamuoyunda geniş yankı uyandırdı.