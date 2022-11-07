Erdal Hoş ne dedi, neden gündem oldu? Erdal Hoş Abdullah Avcı hakkında ne konuştu?

Erdal Hoş katıldığı programda Spor Toto Süper Lig kapsamında gerçekleşen Trabzonspor ve Konyaspor maçı hakkında konuştu. 2-2 berabere kalan Trabzonspor- Konyaspor maçındaki hakem ve Abdullah Avcı hakkında flaş açıklamalarda bulunan Erdal Hoş maçı değerlendirdi.

Trabzonspor- Konyaspor maçında Konyaspor'un Diouf ile attığı 2. gole Trabzonsporlu futbolcular itirazda bulundu. Trabzonspor ekibinde futbolcular Diouf'un elle oynadığını söyleyerek hakem Zorbay Küçük'e itiraz ettiler. Skandal karar sonrası spor yorumcusu Erdal Hoş Trabzonspor- Konyaspor maçında alınan karar hakkında açıklamalarda bulundu.

‘’MEMLEKET RAHATLAMIŞTIR UMARIM’’

Trabzonspor- Konyaspor maçı hakkında konuşan Erdal Hoş, "Memleket rahatlamıştır umarım. İstiyordu herkes böyle bir şey. Umarım herkes mutludur. Buna ihtiyaç vardı. Böyle bir algı oluştu. Yani gerçekten VAR'ın Trabzonspor'un lehine çalıştığını düşünen arkadaşlar umarım rahatlamıştır" dedi.

Trabzonspor yönetimi ve Abdullah Avcı hakkında da konuşan söyleyen Erdal Hoş; Umarım yönetim ve Abdullah Avcı bu konuya girmez sorun hakem değil. Trabzonspor bu maçı hakeme rağmen kazanabilirdi" şeklinde konuştu.

‘’ABDULLAH HOCADAN TALEBİMİZ VAR’’

Erdal Hoş, "Abdullah hocadan artık şöyle bir talebimiz var. Yusuf Erdoğan sahaya her girdiğinde Trabzonspor'un oyun aklını düşürüyor. Taraftar haklı olarak görmek istemez yani artık yeter. Sezon başı Ankaragücü muhabbeti vardı ama artık olsun. Yani oyunu uyutmak iyi bir şey değil" dedi.