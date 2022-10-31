Erdal İnönü kimdir, ne zaman öldü?

Türk siyasetinde iz bırakan İsmet İnönü'nün oğlu olan Erdal İnönü, 31 Ekim 2007 tarihinde kan kanserinden hayatını kaybetti. Ölüm yıldönümü nedeniyle anılan Erdal İnönü arama motorlarında da aratılıyor. Peki, Erdal İnönü kimdir? Erdal İnönü ne zaman, nasıl vefat etmiştir? İşte Erdal İnönü’nün hayatına dair..

ERDAL İNÖNÜ KİMDİR?

Türki siyasetinin ‘gülen yüzü’ olarak bilinen Erdal İnönü, 6 Haziran 1926 tarihinde Ankara'da doğdu. Erdal İnönü, ilk, orta ve lise öğrenimini tamamladıktan sonra 1947'de Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi Fizik-Matematik Bölümü'nü bitirerek ABD'ye giden İnönü, Kaliforniya Üniversitesi Teknoloji Enstitüsü'nde yüksek lisans ve doktora eğitimi gördü.

Türkiye'ye 1952 yılında dönen Erdal İnönü, Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi'nden doçent unvanı aldı. Sevinç İnönü ile 1957 yılında evlenen İnönü, Princeton Üniversitesi ile Oak Ridge Princeton National Laboratory'de 1958-1960 yıllarında "konuk araştırmacı" olarak yer aldı.

TÜRK SİYASETİNİN ‘GÜLEN YÜZÜ’ ERDAL İNÖNÜ

Erdal İnönü 1983 yılında 12 Eylül Darbesi’nin ardından tüm öğretim ve yöneticilik görevlerinden ayrıldıktan sonra aynı yıl Haziran ayında SODEP’i kurucu üyeleri arasında yer almış ve ilk genel başkanı olmuştur. Kurucu üyeliğinin Güvenlik Konseyi’nce veto edilmesine karşın, Aralık 1983’te yeniden SODEP genel başkanlığına seçilmiştir.

1984 Türkiye yerel seçimlerinde partisi %23.4 oy alarak 2. sırada yer almıştır. 1985 yılında SODEP Halkçı Parti ile Sosyaldemokrat Halkçı Parti (SHP) adı altında birleşmesinin ardından 1986 yılında partinin genel başkanı olmuştur. Partisi 1986 Türkiye milletvekili ara seçimlerinde %22.6 oy alarak 3. sıraya düşmüş ve İnönü İzmir milletvekili olarak meclise girmiştir.

Erdal İnönü, 1986–1993 yılları arasında Sosyal Demokrasi Partisi (SODEP) genel başkanlığı görevini sürdürmüştür.

16 Mayıs- 25 Haziran 1993 tarihleri arasında yaklaşık 1.5 ay süreyle başbakanlık görevine vekalet eden Erdal İnönü, 1991–1993 yılları arasında Başbakan yardımcılığı görevini üstlenmiştir.

1991 Türkiye genel seçimlerinin ardından SHP Süleyman Demirel’in genel başkanlığını yaptığı Doğru Yol Partisi (DYP) ile bir koalisyon hükümeti kurmuştur ve İnönü Başbakan yardımcısı olmuştur. Erdal İnönü 1995 yılında Dışişleri Bakanlığı görevini sürdürmüştür.

ERDAL İNÖNÜ NE ZAMAN ÖLDÜ?

Erdal İnönü’nün yaşamını yitirmesinin ardından 15 yıl geçti. 31 Ekim 2007 tarihinde kan kanserinden hayatını kaybeden Erdal İnönü Türk siyasetinin ‘gülen yüzü’ olarak biliniyor.