Erdek’te 3.kattan düşen genç adam yaşamını yitirdi

Düzenleme: Kaynak: İHA
Erdek’te 3.kattan düşen genç adam yaşamını yitirdi

Balıkesir'in Erdek ilçesinde 3.kattaki balkondan düşen 28 yaşındaki genç hayatını kaybetti.

Balıkesir'in Erdek ilçesinde 3.kattaki balkondan düşen 28 yaşındaki genç hayatını kaybetti.

Olay Yalı Mahallesi Kemal Balıkesir Caddesi üzerindeki Himmet Uğur Apartmanı'nın 3. katında yaşandı. İddiaya göre, 28 yaşındaki Berker Topçu, henüz belirlenemeyen bir sebeple ailesi evdeyken evin balkonundan beton zemine düşerek ağır yaralandı.

Durumu fark eden ailesi, hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım istedi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, ilk müdahaleyi yaptıktan sonra Berker Topçu'yu Erdek Neyyire Sıtkı Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

Durumu ağır olan Topçu, burada yapılan müdahalenin ardından Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Ancak doktorların tüm çabalarına rağmen genç adam kurtarılamadı.

Olayla ilgili polis ekipleri detaylı bir inceleme başlatırken, Erdek Cumhuriyet Savcılığı da soruşturma yürütüyor. Berker Topçu'nun ölümüne ilişkin olayın nedeni araştırılıyor.

Erdek’te 3.kattan düşen genç adam yaşamını yitirdi

Erdek’te 3.kattan düşen genç adam yaşamını yitirdi

Son Haberler
Mersi'nde zihinsel engelli kadının midesinden çıkanlar doktorları şok etti
Mersi'nde zihinsel engelli kadının midesinden çıkanlar doktorları şok etti
Bitcoin'den 'tam yol ileri'. Rekor üstüne rekor kırdı
Bitcoin'den 'tam yol ileri'. Rekor üstüne rekor kırdı
Sacha Boey yine sakatlandı
Sacha Boey yine sakatlandı
Fenerbahçe’ye Eyüpspor maçı öncesi 2 müjde geldi
Fenerbahçe’ye Eyüpspor maçı öncesi 2 müjde geldi
Suriye'nin yeni lideri Golani takım elbise giyinip 'iyi hal indirimi' istedi! Başında 10 milyon dolarlık ödül var...
Suriye'nin yeni lideri Golani takım elbise giyinip 'iyi hal indirimi' istedi! Başında 10 milyon dolarlık ödül var...