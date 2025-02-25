Erdek'te çakmak gazı evi yaktı

Düzenleme: Kaynak: İHA
Erdek'te çakmak gazı evi yaktı

Balıkesir’in Erdek ilçesinde 5 katlı bir apartmanın 4’ncü katında çakmak gazi dolumu sırasında yangın çıktı. Alevler biranda etrafa sıçradı. Evde bulunan kişi kendini sokağa attı.

Yangın, dün saat 23.00 sıralarında Atatürk Mahallesi Adnan Menderes Caddesi'nde bulunan 5 katlı bir apartmanın 4'üncü katında meydana geldi. İddiaya göre, ev sahibi Serra Ş.'nin çakmağına gaz doldurmak istediği sırada çakmak bir anda alev aldı.

Alevler kısa sürede diğer eşyalara sıçrarken, Serra Ş. hızla apartmanın dışına çıktı. Ev sahibinin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin yaklaşık bir saat süren çalışmanın ardından kontrol altına aldığı yangında evde hasar oluşurken, yangından etkilenen kimsenin olmadığı öğrenildi. Polis ekipleri, yangınla ilgili inceleme başlattı.

Erdek'te çakmak gazı evi yaktı

Erdek'te çakmak gazı evi yaktı

Erdek'te çakmak gazı evi yaktı

Erdek'te çakmak gazı evi yaktı

Erdek'te çakmak gazı evi yaktı

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