Erdek'te lodos etkili oldu tekne battı

Erdek'te 27 Eylül Salı akşam saatlerinden itibaren etkili olmaya başlayan lodosun saatteki hızı, 50 kilometreye ulaştı. Bağlı bulunan tekneler ise lodos ve dalga nedeniyle Küçük Liman'a çarparak hasar gördü.
‘Sea Captian’ isimli, 7 metre uzunluğundaki tekne ise battı. Ters dönen tekne, vinçle karaya çıkarıldı.(AA)
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