Erdek’te uçurumdan düşen adam feci şekilde can verdi

Düzenleme: Kaynak: İHA
Erdek’te uçurumdan düşen adam feci şekilde can verdi

Balıkesir'in Erdek ilçesinde seyir için çıktığı tepeden uçuruma düşen adam hayatını kaybetti.

Balıkesir'in Erdek ilçesinde seyir için çıktığı tepeden uçuruma düşen adam hayatını kaybetti.

Olay, dün gece yarısı Erdek Kanava Mevkii Seyitgazi Tepesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 31 yaşındaki Sertan Taşdelen, arkadaşlarıyla oturduğu sırada dengesini kaybederek metrelerce yükseklikten kayalıklara düştü.

Yapılan ihbar üzerine bölgeye arama-kurtarma, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ve Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerinin çalışmaları sonucunda Taşdelen'in cansız bedenine ulaşıldı.

Evli ve 1 çocuk babası olan Sertan Taşdelen'in ani ölümü ailesi ve sevenlerini hüzne boğdu. Olayla ilgili soruşturma devam ederken, Taşdelen'in cenazesi, otopsi yapılmak üzere Bursa Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Erdek’te uçurumdan düşen adam feci şekilde can verdi

Erdek’te uçurumdan düşen adam feci şekilde can verdi

Erdek’te uçurumdan düşen adam feci şekilde can verdi

Erdek’te uçurumdan düşen adam feci şekilde can verdi

Erdek’te uçurumdan düşen adam feci şekilde can verdi

Son Haberler
Tatil dönüşü sendromu depresyon kapısını aralıyor! Uzmanlar tatilcilere uyarılarını sıraladı
Tatil dönüşü sendromu depresyon kapısını aralıyor! Uzmanlar tatilcilere uyarılarını sıraladı
Manifest konseri milli güvenliğe tehdit sayıldı: Erişim engeli geldi
Manifest konseri milli güvenliğe tehdit sayıldı!
Derya Uluğ’un sevgilisi Asil Gök ameliyat oldu! Hastane odasından paylaştı
Derya Uluğ’un sevgilisi Asil Gök ameliyat oldu! Hastane odasından paylaştı
Asya borsaları pozitif seyrediyor! (10 Eylül 2025)
Asya borsaları pozitif seyrediyor! (10 Eylül 2025)
Sağlıkta şiddet krizi: Çözüm şart, artık taviz verilemez!
Sağlıkta şiddet krizi: Çözüm şart, artık taviz verilemez!