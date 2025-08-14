Erdem Kınay'dan Simge Sağın’a olay gönderme! "Bana kazık attı demişti!"

"Aşkın Olayım" şarkısıyla geniş bir hayran kitlesine sahip olan Simge Sağın’a geçtiğimiz aylarda Erdem Kınay, sarf ettiği sözlerle dikkatleri üzerine çekmişti. Kınay, Sağın ile ilgili yeni bir açıklamada bulundu. Kınay, "İlk keşfeden benim ama patlatan Icardi" dedi.

“BANA KAZIK ATTI”

Simge Sağın’ın kendisine kazık attığını söyleyen ünlü DJ Erdem Kınay, Sağın ile yollarını ayırdıktan sonra Merve Özbey'i ortaya çıkardığını söyledi.

ARALARINDAKİ BUZLAR ERİDİ

Erdem Kınay ile Simge Sağın arasındaki buzlar geçtiğimiz haftalarda eridi. Birlikte iş yapmasalar da dostlukları bittiği yerden, yeniden başladı.

Erdem Kınay, Simge Sağın ile ilgili yeni bir açıklamada bulunarak; "İlk keşfeden benim ama patlatan Icardi" dedi.

Simge Sağın Aşkın Olayım parçasını Galatasaray'ın şampiyonluk kutlamalarında Icardi ile birlikte söyledi. Sağın bu şarkısıyla geniş kitleler tarafından tanındı.