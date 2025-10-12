Kaza, ilçeye bağlı Esenpınar Mahallesi Ağlıca mevkiinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Erdemli istikametine seyreden A.T. yönetimindeki elma yüklü kamyonet, yağışla kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle şarampole devrildi. Kazada sürücü ile birlikte araçtaki yolcular S.T. ve H.P. yaralandı. Diğer sürücülerin haber vermesiyle kaza yerine ambulans, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.Yaralılar, ambulanslarla ilçe devlet hastanesi acil servisine kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.