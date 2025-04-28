Erdemli'de "Hanım Evi"ni hizmete açıldı

Mersin Büyükşehir Belediyesi, kırsal bölgelerde yaşayan kadınların merkezde dinlenebileceği "Hanım Evi"nin ikincisini, Erdemli ilçesinde hizmete açtı. Bu kapsamda "Hanım Evi", kadınlara dinlenirken verimli zaman geçirebilecekleri bir ortam sağlıyor.

Mersin Büyükşehir Belediyesi, uzak ilçelerde ve kırsal bölgelerde yaşayan kadınların merkezde dinlenebileceği ve kaliteli zaman geçireceği "Hanım Evi"ninin ikincisini Erdemli ilçesinde hizmete açtı.

İlkini geçen yıl Tarsus’ta açan Büyükşehir, merkeze uzak ilçelerden gelen kadınlar için ev sıcaklığı ve konforunu aratmayan Hanım Evi ile hem dinlenme hem de farklı bir sosyal yaşam alanı sunuyor.

Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı’na bağlı Hanım Evi aynı zamanda kadınların sosyal etkileşimde bulunabilecekleri, kitap okuyabilecekleri, televizyon izleyebilecekleri ve çeşitli etkinliklere katılabilecekleri bir ortam da sağlıyor. Dinlenme alanlarında rahatça vakit geçirip, bebek emzirme odası gibi pratik alanlardan faydalanan kadınlar, ilçelerden merkeze geldiklerinde zamanlarını verimli şekilde geçirme imkanı buluyor. Değişik ikramlarda da bulunulan Hanım Evi, hafta içi her gün 08.00 ile 17.00 saatleri arasında hizmet veriyor.

“MERSİN BÜYÜKŞEHİR, SOSYAL POLİTİKALARA ÇOK ÖNEM VEREN BİR BELEDİYE”

Büyükşehir Belediyesi Erdemli Koordinatörü Vedat Uzunbağ, Büyükşehir’in sosyal politikalara çok önem veren bir belediye olduğunu aktararak, "Bunu birçok alanda halkımız zaten görmekte. Büyükşehir Belediyesi’nin sosyal dokunuşlarını, Erdemli de çok yakından hissediyor. Büyükşehir, Hanım Evi’nin ikincisini yaklaşık 1 ay önce Erdemli’de açtı” dedi.

Erdemli’de merkeze oldukça uzak mahalleler olduğunu kaydeden Uzunbağ, “Erdemli merkeze tedavi için veya başka bir sebepten dolayı gelen bir kadın, bekleyecek yeri yoksa buraya gelebilir. Dışarda bir yerde oturup çay kahve içse veya bir şeyler yemek istese, ekonomik koşullar belli. Burada, kadınların köylerine dönene kadar zaman geçireceği bir Hanım Evi’miz var. Erdemli Devlet Hastanesi’ne yakın olan Hanım Evi’ne gelen kadınlar; hiçbir masraf yapmadan kış günlerinde sıcacık, yaz günlerinde serin olan Hanım Evi’nde vakit geçirebilirler” ifadelerini kullandı.

“HANIM EVİ, KADINLAR İÇİN YENİ BİR BULUŞMA NOKTASI OLDU”

Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı’nda görev yapan Başak Gökdal Bayraktar; Hanım Evi’nin kadınlara sosyalleşebileceği, dinlenebileceği ve rahatlayabilecekleri bir alan sunduğunu belirtti. Uzak mahallelerden gelip merkezde işlerini halleden kadınlar için Hanım Evi’nin adeta bir nefes alma yeri olduğunu anlatan Bayraktar, “Kadınlar işlerini bitirdikten sonra, burada çaylarını içip dinlenebiliyorlar. Otobüs saatini beklerken güzel bir ortamda sohbet ediyorlar. Yazın sıcakta, kışın soğukta beklemek zorunda kalmadan, burada güven içinde vakit geçirebiliyorlar. Hanım Evi artık sadece bekleme yeri değil; kadınların bir araya gelip sosyalleştiği, kendilerini iyi hissettikleri bir buluşma noktası oldu” dedi.

Hanım Evi'nden yararlanan kadınlar, şunları söyledi:

-Yasemin Yalçın: “Burası çok güzel ve rahat. Çok memnunum ve bütün kadınlara tavsiye ederim. Kadınlar dışarıda soğukta, yağmurda beklemesinler, buraya gelsinler. Başkanımız Erdemli halkını düşünüyor. Kendisinden çok memnunuz.”

-Nuray Karaca: “Hastaneye gelince buranın açıldığını duydum. Burayı arkadaşlarıma da tavsiye ettim. Personel güler yüzlü, tatlı dilli. Buraya bakınca için açılıyor, çok güzel. Evime benziyor ve çok rahat. Başkanımızı çok seviyorum. Bizim köyümüze çok hizmet getirdi. Daha önce hizmet almıyorduk, ama Başkanımız geldikten sonra yollarımız da çok güzel oldu.”