Galatasaray Avrupa'dan kulüp alıyor

Galatasaray Başkan Vekili Erden Timur, sarı-kırmızılıların divan kurulu toplantısında "Herkesin önem verdiği bir şeydir altyapı. Vizyonumuz Avrupa'nın en önemli 10 akademisinden biri olmak. Stratejimiz, orta vadede Galatasaray dendiğinde sadece yarışmacı değil, dünyanın en büyük geliştirici kulübü olmak istiyoruz.

Galatasaray'ın Avrupa ve Türkiye'de farklı altyapı kulüpleri olacak. Dönüşüm gücümüzü kullanacağız. Haddimi aşmak istemem ama Galatasaray'ın toplumu değiştirmek gibi çok büyük bir vazifesi var. Bunu çok önemsiyoruz" ifadelerini kullandı.

"YA SATIN ALACAĞIZ YA DA ORTAK OLACAĞIZ"

Erden Timur şu ifadeleri kullandı: Şimdi yılda artık 2 oyuncu çıkarıyoruz altyapıda. 20 kişilik tabanı 200'e çıkarıp, o 200'den 20 kişiyi bulmamız gerekiyor. Mesela oyuncu yetenekli ama o an Galatasaray seviyesinde değil. Bu çok normal Farklı deneyimler edinmesi lazım. Biz hem bu 20 potansiyeli artırırken, farklı altyapı kulüpleri olacak Galatasaray'ın. Bunları oynatacak farklı kulüplerimiz olacak. Yani yetiştirme kulübü gibi...

Bizim Belçika'da, Almanya'da takımımız olacak. Avrupa'yı 6 bölgeye ayırdık. Güney Amerika'yı 2 bölgeye, Kuzey Amerika ve Afrika'yı 2 bölgeye ayırdık. Buralardaki kulüpleri ya satın alacağız ya da ortak olacağız.