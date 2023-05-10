Erden Timur Başakşehir maçı öncesi dua etti. Sosyal medyada gündem oldu

Galatasaray, Başakşehir'i 33. haftada 1-0 mağlup ederek liderliğini sürdürdü. Galatasaray Başkanvekili Erden Timur'un maç öncesi dua ederken görüntüsü sosyal medyada gündem oldu.

GALİBİYET DUASI ETTİ

Galatasaray, 33. haftada çıktığı kritik maçta Icardi'nin penaltıdan attığı golle yenerek liderliğini ve şampiyonluk yolunda emin adımlarla ilerleyişini sürdürdü. Galatasaray Başkanvekili Erden Timur ise Başakşehir maçı öncesi yedek kulübesinin arkasındaki tribünden yerine geçerken takımı için galibiyet duası etti ve bir taraftarla selamlaşarak tribüne çıktı. O anlar sosyal medyada gündem oldu.