Erden Timur bırakıyor

Seçim sürecini geride bırakan Galatasaray'da Süper Lig şampiyonluğuyla birlikte moraller tavan yaptı.

Sarı Kırmızılı camiada şimdi ise gözler Erden Timur'un vereceği kararda.

Gazeteci Fatih Altaylı, Galatasaray'ın son durumunu değerlendirirken Erden Timur'la yaptığı görüşmenin detaylarını da aktardı.

İŞTE FATİH ALTAYLI'NIN GÜNDEM YARATAN SÖZLERİ:

Sezonun sorunsuz bir şekilde tamamlanmış olmasından dolayı oldukça memnunum. Zira bu sezon daha önce hiç karşılaşmadığımız birçok olaya şahit olduk, fakat şükürler olsun ki her şey iyi bir şekilde sonuçlandı.

Bir Galatasaray Kulübü kongre üyesi ve eski yönetici olarak, Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde yer alacak olmasından dolayı büyük bir sevinç duyuyorum. Süper Lig şampiyonluğunu o kadar da önemsemiyorum. Kutlamaların da oldukça sakin geçmiş olması hoşuma gitti.

YETERSİZ KİŞİLER

Dursun Özbek'in son iki yılı oldukça başarılı geçti. İlk dönemine kıyasla önemli başarılar elde etti. Galatasaray'da başarının cezalandırılmadığını görmek de ayrıca mutluluk verici. Daha önce Faruk Süren'e yapılanların tekrarlanmaması önemliydi, ancak Yönetim Kurulu'nun oldukça zayıf olduğunu belirtmek zorundayım. Genel Kurul üyelerinin çoğu, birkaç istisna dışında, yetersiz kişiler. Dahası, Erden Timur'un da aramızda olmayacağı söyleniyor.

ERDEN TİMUR BIRAKIYOR

Erden Timur ile son dönemde birkaç kez görüşme fırsatım oldu ve kendisi Sportif A.Ş.'de görev almayacağını belirtti. Bence Erden Timur'un görevine devam etmesi yönünde bir tutum içerisindeyim, ancak ayrılmasının da haklı sebepleri mevcut.