Erden Timur elindeki belgeleri lig bitince açıklayacak

Galatasaray Başkan Vekili Erden Timur, daha önce söylediği 'Elimizde belgeler var, lig bitince açıklayacağız' sözleri hakkında konuştu. Sözlerine açıklık getiren Erden Timur, elindeki bu verileri lig bitince açıklayacağını söyledi.

Erden Timur elindeki belgeleri lig bitince açıklayacak

Galatasaray Başkan Vekili Erden Timur, Florya'da taraftara açık gerçekleştirilen antrenmanda açıklamalar yaptı.

Erden Timur, daha önce ifade ettiği, "Elimizde belgeler var, sezon sonunda açıklayacağız" sözlerinin hatırlatılması üzerine, "Sezon bittiğinde açıklayacağım demiştim. Sürekli manipüle ediliyor. Çok şey açıklayacağız dedim. Onları sezonu bitirdiğimiz anda açıklayacağız." dedi.

Timur sözlerini şu şekilde sürdürdü;
"Şu anda bu tip şeyler açıklandığında, daha sonra bir hata yapılsa açıklamalara bağlanacağı için ligin doğru gitmesi açısından biz lig bittikten sonra açıklayacağız. Belge, bilgi, kayıt diye manipüle ediliyor tabii ki bazı şeyler var ama ben hepsini açıklayacağım dedim. Son haftadan sonra açıklayacağım"

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