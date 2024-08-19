Erden Timur eşiyle botuna atladı. Soluğu Fatih Terim'in yanında aldı

Galatasaray’da eski Sportif AŞ Başkan Vekili ve Nef Holding Yönetim Kurulu Başkanı Erden Timur Bodrum Türkbükü’nde kameralara yakalandı.

EŞİYLE BİRLİKTE FATİH TERİM'İ ZİYARETE GİTTİ

Erden Timur eşi ile birlikte Zodyak botla denize açılarak Fatih Terim’in Maça Kızı’ndaki evini gitti.

YÜZLERİNİ ÖRTTÜLER

Hakan Yağcı'nın haberine göre, burada bir süre kalan Erden Timur ve eşinin dönüşte yüzlerini havlu ile örtmesi dikkatlerden kaçmadı.

BAŞKANLIĞA ADAY OLACAĞI KONUŞULUYOR

Fatih Terim ile yakın ilişkileri herkes tarafından bilinen Erden Timur’un bir sonraki seçimde Galatasaray Başkanlığı için aday olacağı konuşuluyor.