Erden Timur gözünü devlere dikti. Sarı-Kırmızılı taraftarlar heyecanlandı

Şampiyonluğunu ilan eden Galatasaray'da yeni sezonun hazırlıkları şimdiden başladı. Sarı-Kırmızılılar'ın kurmayları gözünü Avrupa'nın yıldızlarına dikti.

Erden Timur gözünü devlere dikti. Sarı-Kırmızılı taraftarlar heyecanlandı

2022-23 sezonunda MKE Ankaragücü'nü yenerek bitime iki hafta kala şampiyonluğunu ilan eden Galatasaray, transferde gözünü dev isimlere dikti. Erden Timur'un Luka Modric, Kante, Tielemans, Pulusic gibi isimlerle temasta olduğu öğrenildi.

TRANSFER HAREKATI HEYECANLANDIRDI
Galatasaray Sportif A.Ş. Başkanvekili Erden Timur'un, Chelsea ile sözleşmesi sona eren N'Golo Kante ile bir görüşme gerçekleştirdiği öğrenildi. Kante ismi ile heyecanlanan Galatasaraylı taraftarlar, bu transferi sosyal medya gündeminin zirvesine taşıdı.

TİELEMANS KANTE'YE GÖRE DÜŞÜK
Burhan Can Terzi'nin haberine göre; Kante'nin dışında orta sahaya bir yıldız ismin daha gelmesi bekleniyor. Bu da Youri Tielemans. Sarı-Kırmızılılar, Leicester City ile mukavelesi sona eren 28 yaşındaki futbolcu için devreye girdi. Boşta olan Tielemans'ın gelme ihtimali Kante'ye göre düşük duruyor.

Öne Çıkanlar
Şansal Büyüka'dan çok konuşulacak Süper Lig değerlendirmesi. Yeniçağ'a özel açıkladı
Şansal Büyüka'dan çok konuşulacak Süper Lig değerlendirmesi. Yeniçağ'a özel açıkladı
Üç Kız Kardeş 52. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Üç Kız Kardeş yeni bölüm ne zaman?
Üç Kız Kardeş 52. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Üç Kız Kardeş yeni bölüm ne zaman?
Ali Koç kararını verdi
Ali Koç kararını verdi
İmamoğlu’ndan Erdoğan yaratmak!
İmamoğlu’ndan Erdoğan yaratmak!
İmamoğlu cephesinden Abdülkadir Selvi’ye cevap. Selvi, İstinaf’ın İmamoğlu’na cezayı onayladığını yazmıştı
İmamoğlu cephesinden Abdülkadir Selvi’ye cevap. Selvi, İstinaf’ın İmamoğlu’na cezayı onayladığını yazmıştı
Üniversiteli genç sokak röportajında herkesin hayatını özetledi
Üniversiteli genç sokak röportajında herkesin hayatını özetledi
Son Haberler
Muğla’ya gök gürültülü yağış uyarısı Güncel
Muğla’ya gök gürültülü yağış uyarısı
Gıda zehirlenmelerinin yüzde 40'ından onlar sorumlu Sağlık
Gıda zehirlenmelerinin yüzde 40'ından onlar sorumlu
CHP'de üst düzey değişiklik hazırlığı. Kulislerden sızdı Siyaset
CHP'de üst düzey değişiklik hazırlığı. Kulislerden sızdı
İdil’de tırla biçerdöver çarpıştı: 1 ağır yaralı Güncel
İdil’de tırla biçerdöver çarpıştı: 1 ağır yaralı
Aylin Aslım’dan ‘TOGG’ davası açan Ferman Akgül’e tepki: Seçim sonucunu beklemiş Magazin
Aylin Aslım’dan ‘TOGG’ davası açan Ferman Akgül’e tepki: Seçim sonucunu beklemiş
Bu ikili müthiş Şifalı Bitkiler
Bu ikili müthiş