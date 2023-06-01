Erden Timur gözünü devlere dikti. Sarı-Kırmızılı taraftarlar heyecanlandı

2022-23 sezonunda MKE Ankaragücü'nü yenerek bitime iki hafta kala şampiyonluğunu ilan eden Galatasaray, transferde gözünü dev isimlere dikti. Erden Timur'un Luka Modric, Kante, Tielemans, Pulusic gibi isimlerle temasta olduğu öğrenildi.

TRANSFER HAREKATI HEYECANLANDIRDI

Galatasaray Sportif A.Ş. Başkanvekili Erden Timur'un, Chelsea ile sözleşmesi sona eren N'Golo Kante ile bir görüşme gerçekleştirdiği öğrenildi. Kante ismi ile heyecanlanan Galatasaraylı taraftarlar, bu transferi sosyal medya gündeminin zirvesine taşıdı.

TİELEMANS KANTE'YE GÖRE DÜŞÜK

Burhan Can Terzi'nin haberine göre; Kante'nin dışında orta sahaya bir yıldız ismin daha gelmesi bekleniyor. Bu da Youri Tielemans. Sarı-Kırmızılılar, Leicester City ile mukavelesi sona eren 28 yaşındaki futbolcu için devreye girdi. Boşta olan Tielemans'ın gelme ihtimali Kante'ye göre düşük duruyor.