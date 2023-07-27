Erden Timur ile Galatasaray atakta. Yıldızlar için İngiltere'ye gitti

Galatasaray Başkanvekili Erden Timur, Fred ve Rashica için İngiltere'ye gitti.

Erden Timur ile Galatasaray atakta. Yıldızlar için İngiltere'ye gitti

Editör: Ökkeş Bölükbaşı

Geçtiğimiz sezonu şampiyon olarak tamamlayan ve bu sezon başında da yaptığı takviyeler ile transfer sezonuna damga vuran Galatasaray, orta sahaya takviye yapmak için girişimlerini sürdürüyor.

HEDEF FRED
TRT Spor'un haberine göre; Sarı kırmızılılar, Manchester United forması giyen Fred'i kadrosuna katmak istiyor. Sportif A.Ş Başkanvekili Erden Timur, bu transfer için kısa süre önce İngiltere'ye gitmişti. Brezilyalı futbolcuyla yapılan görüşmelerin olumlu geçtiği öğrenildi. Manchester United'ın bonservis beklentisinin ise çok yüksek olduğu öğrenildi. Sarı kırmızılı yönetim, İngiliz devinin indirime gitmesi durumunda bu transferi sonuçlandırmayı hedefliyor.

BUNUNLA SINIRLI DEĞİL
Diğer yandan Galatasaray, Milot Rashica'dan da vazgeçmiş değil. Sarı kırmızılılar, Norwich City kulübüyle temaslarını sürdürüyor. Kanat rotasyonu oluşturmak isteyen Galatasaray, en kısa zamanda Kosovalı futbolcunun bonservisini almayı amaçlıyor. İki kulüp yöneticileri arasında yapılan pazarlıklarla orta yolun bulunması bekleniyor.

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