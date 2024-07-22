Erden Timur isyan ettirdi

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Erden Timur isyan ettirdi

Galatasaray taraftarı tüm ısrarlara rağmen göreve dönmeyen Erden Timur hakkında sosyal medyada kampanya başlattı. Eleştirilerin hedefindeki isim ise Dursun Özbek.

Süper Lig'de son ikisezonun şampiyonu Galatasaray'da başkan Dursun Özbek'in yeni yönetiminde yer almayan Erden Timur, başarısız geçen transfer döneminde taraftarların yoğun baskısı altında.

Galatasaray Yönetim Kurulu Üyesi İbrahim Hatipoğlu'nun, 21 yaşındaki sağ bek oyuncusu Guela Doue'nin transferinden vazgeçtiklerini açıklamasının ardından ortalık iyice karıştı.

Hatipoğlu, "Rennes Kulübü ile anlaşmaya vardık, ancak oyuncunun yakın çevresinin sürekli değişen talepleri süreci zora soktu. Bu nedenle, Galatasaray olarak Doue transferini sonlandırma kararı aldık" sözleriyle Sarı Kırmızılı taraftarın tepkisini topladı.

TARAFTAR İSYANDA

Süper Lig'de sezonun başlamasına günler kala Galatasaray'ın bir oyuncuyla daha anlaşamaması, taraftarları çileden çıkardı. Sosyal medyada Erden Timur için "geri dön" kampanyası başlatan taraftarlar, mevcut yönetimin transfer politikalarını eleştirdi.

Bu kampanya sonucunda Erden Timur ismi, sosyal medya platformu X'te en çok konuşulan konulardan biri haline geldi.

Erden Timur, şampiyonlukla sonuçlanan iki sezonun ardından Başkanvekili olarak görev yapmış, ancak sarı-kırmızılı camiadan kendisine yönelik iftiralar nedeniyle görevinden ayrıldığını açıklamıştı.

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