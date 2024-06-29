Erden Timur nereden çıktı

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Erden Timur nereden çıktı

Uzun süredir ortalıklarda gözükmeyen Galatasaray’ın eski Başkanvekili Erden Timur, bir düğünde ortaya çıktı.

Sürpriz bir şekilde Galatasaray’daki başkanvekilliği görevini bırakan Erden Timur, uzun süredir ekranlarda görünmüyordu.

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek ile 2 yıl birlikte çalışan Erden Timur veda konuşması yaptığı basın toplantısında manidar sözler sarf etmişti.

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İş insanı Timur, “13-14 aydır devam eden planlı yapılan iftiralara dayanmamın sebebi Galatasaray. Başka tutunacak bir dalım kalsa bu kararı almazdım. Bu iş aylarca sürdü. Ben 1 yıl boyunca kan kustum, kızılcık şerbeti içtim” ifadelerini kullanmıştı.

Basın toplantısında gözleri dolan Timur görevinden istifa etmişti.

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ERDEN TİMUR AŞİRET DÜĞÜNÜNDE

Görevi bıraktıktan sonra ne yaptığı merak edilen Erden Timur son olarak bir düğünde görüldü.

Timur, Şırnaklı bir aşiret düğününde halay çekti.

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