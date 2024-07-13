Erden Timur rest çekti

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Erden Timur rest çekti

Galatasaray'ın eski yöneticisi Erden Timur, FIFA'nın Galatasaray'a verdiği ceza ile ilgili ''Yüzde 99,9 o parayı Tete ödeyecek. Ödemezse bile gerekirse cebimden parasını veririm. Kulübü ve hiç kimseyi mağdur etmem." diyerek rest çekti.

Galatasaray, Tete transferinden dolayı FIFA'dan ceza aldı.

FIFA, Galatasaray ve Tete'nin "haksız sözleşme feshi" sebebiyle 2.5 milyon Euro ceza ödemesine hükmetti.

Galatasaray ise bu cezayı Tete'nin ödeyeceğini belirterek, "(Tazminatın) 8 Ağustos 2023 tarihinden itibaren işleyecek olan yıllık yüzde 5 faiz ile birlikte Tete tarafından FC Shakthar Donetsk'e ödenmesine karar verilmiştir. FIFA kararı uyarınca şirketimiz, Tete ile birlikte FIFA kararında belirtilen tazminat miktarından müştereken ve müteselsilen sorumludur. FIFA'nın 11.07.2024 tarihli kararına karşı CAS nezdinde temyiz yolu açık olup FIFA'nın ilgili kararı henüz kesinleşmemiştir. Şirketimiz tarafından tazminat ödenmesi durumunda, futbolcu ile şirketimiz arasında bulunan anlaşma uyarınca ödenen tazminat tutarı Tete'ye rücu edilecektir." açıklamasını yaptı.

ERDEN TİMUR REST ÇEKTİ
Geçtiğimiz sezon Ukrayna temsilcisi Shakhtar Donetsk kulübüyle görüşmeleri gerçekleştiren Erden Timur, "Tete’nin tazminat olayı gerçekleşse bile söz konusu cezayı oyuncu verecek." ifadelerini kullanmıştı.

Timur, bu ceza sonrası sarı-kırmızılı yöneticilerle iletişime geçti.

Erden Timur konuyla alakalı "Geçen yıl ne söylediysem bugün aynı noktadayım. Yüzde 99,9 o parayı Tete ödeyecek. Ödemezse bile gerekirse cebimden parasını veririm. Kulübü ve hiç kimseyi mağdur etmem." dedi.

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