Erden Timur: Sevginin giremeyeceği kalp yok

Erden Timur'un açıklamaları şu şekilde;

"Tarihteki en zor şampiyonluklardan bir tanesi" diyen Erden Timur, "Diğer rakiplerimiz de şampiyon olabilecek kadar puan topladılar. Çok zorlu bir sezon oldu. İyi insanları toplayınca her şey oluyor. Sevginin giremeyeceği kalp yok. Bu kadar oyuncuyu ikna etmemizin tek sebebi samimiyet ve sevgi... Bunlar çok romantik laflar gibi gelebilir ama emek çok büyük.

Hep iyi insanlarla çalıştık. Hakkımızsa şampiyon olalım demiştim, demek ki hakkımızmış. Bu şampiyonluk iyi insanlarla, güzel gönüllülerle kazanıldı. Bu şampiyonlukta başkanımızdan yönetimin kuruluna kadar herkesin çok büyük emeği var." dedi.