Erden Timur'dan Avusturya'da transfer açıklaması. Kampa katılacak

Galatasaray Sportif A.Ş. Başkanvekili Erden Timur, sarı kırmızılı takımın Avusturya kampında açıklamalarda bulundu.

Erden Timur'un sorulara verdiği cevaplar şöyle:

- MAURO ICARDI: Belli bir aşama kaydedildi ama rakamlar çok yüksekti. PSG de yine Arabistan'dan oldukça yüksek bir teklif almıştı. Sonunda belli bir seviyeye düşmeye başladılar. Bitti diyemeyiz ama belli bir aşamaya geldi. Teklif çok yüksekti. 30 milyon Euro bonservis, 32 milyon Euro maaş teklifleri falan verdiler. Geçtiğimiz senelere göre 2-2,5 katı artan bir fiyat var. FFP'de bir şey değişmiyor. Herkesin mutlu olacağı hem de FFP sorunları yaşamamız lazım. Icardi'de belli aşama kaydetti. Bizim rakamlarımıza gelirse olabilir.

- TRANSFER: Kampa gelecek transfer inşallah olacak. Geçen sene olsa daha rahat konuşabiliriz ama piyasa geçtiğimiz senelere göre çok daha yavaş çünkü oyuncular Arabistan'dan teklif bekliyor. Şu an kimse transfere evet demiyor. Biz A grubu oyuncuyu hedefliyoruz. Geri kalanında da A-'yi hedefliyoruz. Büyük kulüpler de aynı şekilde A+ oyuncuları beklediği için bizim talip olduğumuz oyunculara talip oluyorlar.

Mertens, Galatasaray'a geldi. Bunun sebebi Napoli'de oynamasıydı. O yüzden Juventus'a gitmedi. Tüm oyuncuların fiyatlarını kendi seviyemize indirmemiz lazım. Bu kulüpler de bizim sosyal medyamızı takip ediyor. Galatasaray'ın taraftar sayısı çok olduğu için atılan tweetler kulüpleri de etkiliyor. Kulüpler de Türkiye'de çok isteniyor siz bunu almak zorundasınız diyorlar. Bu durum normal olarak maliyeti artırıyor. Kimin bileği erken düşerse o mağlup oluyor. Baskı çok büyük. Tüm amacımız bu kampa oyuncu getirmek. Kampımız da çok erken başladı. Lig tarihinde ilk defa bu yaşanacak."

Kimse transfer konusunda endişeli olmasın. Çok iyi bir takım kuracağımızdan emin olsunlar.

- ANGELINO VE PAREDES: Angelino ile bir noktaya geldik. Kulübüyle görüşmelerimiz sürüyor. Angelino pozisyonunun Avrupa'daki en önemli oyuncularından birisi. Böyle olması transferi zorlaştırıyor, kulübüyle anlaşmaya çalışıyoruz. Paredes de alternatiflere bakıyor. O da ona göre bir karar verecek."

- İKİNCİ FORVET: Forvete alacak oyuncu buluyorsunuz ama önce Mauro var. İlk önce onu bitirmeniz gerekiyor. Birini getirdiğinizde diğerinin gelme ihtimali daha da zorlaşıyor. Tanımadığınız bir oyuncuyu ikna etmek bu konuda kolay değil. İkinci forvet almamız lazım. Icardi ile ikili oynayabilecek bir forvet bakıyoruz. Icardi olacak mı olmayacak mı bilmiyoruz. Icardi'nin gelişine göre ikinci forvete bakıyoruz. Icardi'nin gelmesi belli olmadan ikinci forveti almayacağız."

Taraftar böyle bekleyebilir ama bunun aydınlatılması lazım."

- KİMLERE TEKLİF GELDİ: Somut teklifler, Nelsson, Zaniolo, Cicaldau, Morutan, Kerem, Barış, Emin Bayram gibi birçok oyuncumuza teklif var. Eğer satılırlarsa hepsinin alternatifi hazır. Arabistan olayı olmasaydı müthiş bir hazırlığımız vardı.

- SZYMANSKI: Szymanski ile ilgilendik, görüşmemiz de oldu. Maaş skalası var. Değerli bir oyuncu ama maaş konusunda belli bir şeyin üzerine çıkamıyoruz. Bizim 8 numaraya şu an daha ağırlık vermemiz gerektiği için şu anda daha dengeli ilerliyoruz. İyi bir oyuncu ama belli bir maaş düzeyimiz var. Onun üstüne çıkamayız.

- RASHICA: Rashica, Galatasaray'ı çok istiyor ama bonservis konusu biraz yüksek. 23 yaşındaki oyuncuya 10 milyon Euro verirsiniz, Angelino, Szymanski gibi... Belli yaştaki oyuncular için rakamı düşürmemiz lazım.