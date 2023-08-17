Erden Timur'dan Beşiktaş açıklaması: Son derece yakışıksız buluyorum

Galatasaray'ın Başkan Vekili Erden Timur, Beşiktaş'ın Milot Rashica'yı açıkladığı videoyla ilgili açıklama yaptı.

İşte Erden Timur'un açıklaması;



-Son derece yakışıksız! Şu memlekette insanları bölmek istiyorsan böyle yaparsın. Biz sporu birleştirmek için yapıyoruz. Eksik yapsak defalarca özür diliyoruz. Bana şampiyonluktan sonra soru soruluyor, doğru şekilde hareket edin, başkasının hakkına dikkat edin, böyle yapan kazanır diyoruz. Azmimiz de, gece gündüz çalışmamız da, konsantrasyonumuz da, idealistliğimiz de bu yönde. Bunlar insanları bölmekten başka işe yaramıyor. Kınanacak, ucuz işler. Toplumu ayrıştırmak esas bölücülüktür. Anadolu, bunun tersi coğrafyadır, kenetlenmiş coğrafyadır.

-Kendi ucuz politikalarını bir vatandaş olarak son derece yanlış karşılıyorum. Umarsızlığı, sorumsuzluğu çok yanlış buluyorum. Hataen yapılmış olabilir. 'Hataen' dersin... Yanlış olduğunu söylersin. Sonrasında bunun devam etmesi... Yanlış şeyler. Herkes bu memleketin sahibi. Bu tip şeyleri yanlış buluyorum.