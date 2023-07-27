Erden Timur'dan Fenerbahçe'ye yanıt: Doğru bir açıklama değil

Galatasaray, GKN Kargo ile sponsorluk anlaşması için imza töreni düzenledi.

Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili Erden Timur, imza töreninde gündeme dair açıklamalar yaptı.

Erden Timur'un açıklamaları şu şekilde;

ZAHA AÇIKLAMASI

"Açıklanan bu rakamların içerisinde sponsorluk kısmı da var. Bir de oyuncunun kendi haklarıyla ilgili sponsorlarla anlaştığı kısımlar da var. Herkes şunu düşünüyor, her şeyin parayla ilgili olduğunu düşünülüyor. Geçtiğimiz seneki ve Şampiyonlar Ligi'nin etkisi tabii ki var. Ama geçen sene Avrupa maçımız yoktu. O insanlar projeye ikna oldu. Bazılarının mevcut maaşından 100-150 bin euro fazlaydı, bazılarının mevcut maaşından azdı. Her şeyin para olduğuna inanmak anlamsız. Öyle yaşamak zor. Aynı hayali kurmak bambaşka bir şey. Çok büyük rakamlar konuşuluyor, öyle şeyler değil."

''DOĞRU BİR AÇIKLAMA DEĞİL''

Fenerbahçe'nin transfer ettiği Szymanski ile ilgili Timur, "Selahattin Baki'nin açıklamaları doğru bir açıklama değil. Biz Zaha transferinden sonra 'şöyle yaptık, böyle yaptık' demedik. Zaniolo transferinden sonra da olmuştu. Zaha sakat denilmeye başlandı. Szysmanki iyi bir oyuncu. Belirli bir maaş üstüne çıkamadık, bunu da söyledik. Herhangi bir şekilde oyuncu Florya'ya geldi gibi şeyler doğru değil. Oyuncu karar verme sürecindeyken hocalarla görüşür. Bu gerginliği sürekli besliyor olmamız doğru değil." dedi.

Erden Timur son olarak, "Rashica da bizi istediği için bir noktada anlaşacağız. Bugün yarın diye görünmüyor. Mauro da önümüzdeki günlerde aramızda olacak. Eşinin uçuş izniyle alakalı sağlık durumuyla ilgili karar verilecek. Çıkmadan yine doktorlara soracaklar. Yakındır artık diye düşünüyorum." ifadelerini kullandı.