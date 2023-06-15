Erden Timur'dan flaş Icardi itirafı: Çok ciddi teklifler var

Galatasaray başkanvekili Erden Timur, Mauro Icardi'nin transferi ve diğer transferler hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Timur, Icardi hakkında çarpıcı bir itirafta da bulundu.

Erden Timur'dan flaş Icardi itirafı: Çok ciddi teklifler var

Editör: Ufuk Cingöz

Galatasaray Başkanvekili Erden Timur, sosyal medyada yapılan canlı yayında takımın transfer gündemine dair çarpıcı açıklamalar yaptı.

Erden Timur'un açıklamaları şu şekilde;

-Suudi Arabistan'dan Mauro Icardi'ye çok ciddi teklifler var. Arabistan devleti her takıma 1'er milyar fon veriyor. Bu nedenle her oyuncunun maaşı 2-3 kat arttı. Icardi burada oynamak için her şeyi yapıyor ama 30 milyon euro gibi bir maaş varken oyuncuyu da anlamak lazım.

-Talisca henüz gelmedi gündeme. Hiç alakamız olmayan birçok oyuncu yazılıyor basında. Tsimikas, Di Maria, Becao, Dzeko, Lukaku, Wendell, Lucas Hernandez, Dybala ile hiçbir şekilde ilgilenmedik.

-Paredes sorusuna cevap vermeyeceğim. Sessiz kalsam farklı yerlere çekilecek. Felix'in olmayacağını yüzde 100 bildiğim için yok öyle bir şey diyorum.

-Okan Hoca espri yaptı Tielemans için. Listemizde de yoktu. 300 bin kişi yorum yapmış sosyal medyada. Menajeri aradı. Bize başka bir oyuncu önerdi.

-Gidenlere bağlı olarak 5-6 transfer yapmayı düşünüyoruz. Gidenler olursa durum buna göre değişir. Her bir pozisyon için 5-6 ana oyuncuyu takip ediyoruz.

-Galatasaray için doğru rakamlar verilirse satılabilir diye bakıyoruz. Kaliteli ve sansasyonel oyuncular transfer etmemiz gerekiyor. Galatasaray'ı geliştirmek için her şeyi düşünmemiz lazım. İyi oyuncunun ilk tercihi Türkiye değil. İlk tercihi Türkiye olsa bile oyuncu tüm opsiyonları görmek istiyor.

-Okan Kocuk'un sözleşmesi sona erdi. O yüzden yeni transfer yapacağız. Milot Rashica'nın transferi için çabalıyoruz.

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