Erden Timur'dan Icardi açıklaması. Taraftara kötü haber verdi

Geçtiğimiz sezon kazanılan şampiyonlukta en büyük pay sahibi olan Mauro Icardi'nin geleceği için Galatasaray başkanvekili Erden Timur, açıklamalarda bulundu.

Erden Timur'dan Icardi açıklaması. Taraftara kötü haber verdi

Editör: Hamza Özalkuş

Galatasaray Başkan Vekili Erden Timur, bonservisi PSG'de bulunan ve geride kalan sezonda sarı kırmızılı takımda kiralık olarak forma giyen Mauro Icardi'nin transfer durumuyla ilgili açıklamalarda bulundu.

"ARABİSTAN REALİTESİ VAR"
Erden Timur, Arjantinli golcünün transferinin çok yüksek bir ihtimal olmadığını vurgulayarak "Şampiyonlar Ligi'nde oynayacağız. Kadromuzu kuvvetlendirmek istiyoruz. Sonsuz çabamız var. Bir de Suudi Arabistan realitesi var. İhtimal olarak Suudi Arabistan realitesini düşündüğümüzde çok yüksek bir ihtimal değil." ifadelerini kullandı.

Bu sezon Mauro Icardi, Galatasaray formasıyla tüm kulvarlarda 26 maça çıktı. 23 gol ve 8 asist kaydetti.

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