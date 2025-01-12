Erden Timur’dan olay sözler: Lale Orta gece yarısı yanıt verdi

Galatasaray Sportif A.Ş. eski Başkanvekili Erden Timur, geçen yılın ekim ayında yaptığı bir açıklamada dönemim MHK Başkanı Lale Orta’nın Fenerbahçe Başkanı Ali Koç’a VAR kayıtlarını ilettiğini iddia etmişti. Timur, A Spor’da yaptığı açıklamada “Lale Orta’nın VAR görüntüsünü Ali Koç’a göndermesi... Kaydı var. Olayın gerçekleştiği tarih 3 Şubat 2023” ifadelerini kullanmıştı.

Dönemim TFF yönetimi iddialar hakkında soruşturma başlatıldığını duyururken Ali Koç ise sert ifadelerle yalanlamıştı.

“YANLIŞA DUR DİYEN İNSANLAR VAR”

Erden Timur’un dün TV100’de katıldığı yayında söz konusu iddialar yeniden gündeme geldi. Timur, "Lale Orta'nın Ali Koç'a bilgi aktardığını söylediniz. Bu bilgi size nereden geldi?" şeklinde gelen soruya şöyle yanıt verdi:

"Yanlışa dur diyen insanlar var. Bir MHK Başkanı'nın bir kulüp başkanına kendini açıklaması... Benim bunu yaptığımı kimse söyleyemez mesela."

LALE ORTA GECE SAATLERİNDE YANIT VERDİ

MHK eski Başkanı Lale Orta, Erden Timur’un yaptığı açıklamaya gece saatlerinde yanıt verdi. Orta, TV 100’e yaptığı açıklamada iddiaların hepsinin yalan olduğunu söyledi.

Lale Orta’nın Erden Timur’a yanıtında şu ifadeler yer aldı:

"Ali Koç'a ne görüntü gönderdim, ne de seyrettirdim. Bunların hepsi yalan. Hiçbir kulübe herhangi bir görüntü göndermedim. Ben istifa etmedim. Sürem doldu, seçim oldu, başkası atandı. Donk olayında da, başka pozisyonlarda da pozisyonların her açıdan gösterilerek kamuoyunun aydınlatılması gerektiği görüşümü yayıncı kuruluşla paylaştım. Kimseye baskı yapmadım.

Erden Timur, Etik Kurulu'ndan kınama cezası aldı. Kararı Tahkim Kurulu'na taşıyarak itiraz etti. Tahkim kararı onadı. Madem elinde kanıt vardı. Neden hem Tahkim'e hem Etik Kurulu'na sunamadı? Ne hakemliğim ne Merkez Hakem Kurulu başkanlığım sırasında sayfamda tek bir leke bile yok. Herkesin etik davranış içinde olması beklentimdir."