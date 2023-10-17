Erden Timur'dan Ronaldo itirafı. Yaptıkları teklifi açıkladı

Galatasaray Sportif A.Ş. Başkanvekili Erden Timur, A Spor'a gündeme dair açıklamalarda bulundu.

İşte Timur'un açıklamaları;

-Çıkacak sonuca göre Zaniolo durumunun bir zararı da olabilir. Oyuncuyla da menajeriyle de konuştuk. Menajerinin de dediği böyle bir şey kesinlikle yapmadığı üzerineydi. Blackjack vb. şeyler oynadığı söylendi. Bunun da 150 bin euro gibi bir cezası var. Düzgün, genç heyecanlı birisi Zaniolo. Biz Zaniolo'nun beyanına inanıyoruz. Aston Villa da Zaniolo için kararı bekliyor. Çıkacak sonuca göre, bir şey yapacağız.

-Geçmişte bir söz vermiştim. O yüzden bu yayına çıktım. Toplumumuzda büyük bir güven sorunu var. Ben o dönem gerçekten ligi yıpratmamak için açıklamamıştım. İnsanlar da görecek, bunlar bize katkısı olacak şeyler. Doğru şeyler konuşup, doğru şeyler önereceğiz. Süper Lig, 6 büyük ligden biri olacak. 6 büyük ligden biri olursak, Galatasaray Şampiyonlar Ligi şampiyonu olabilir. Fenerbahçe, Beşiktaş, Şampiyonlar Ligi şampiyonu olabilir, Avrupa şampiyonu olabilir.

-City Group gibi bir Gala Group oluşturacağız. Daha fazla oyuncuya daha fazla üst seviyede yer verebileceğimiz bir fon yapacağız. Sponsorluk konusunda son üç aydır çalışıyorum. Orada Niyazi ve Naci Bey var. Gayrimenkul konularında ben ilgileniyorum. Hepsinin liderliğinde Dursun başkanımız var. Tüm bunların koordinasyonuyla ilgili Eray Bey ve Can Bey var. Bir şekilde ihtiyaç olursa ki biz büyük bir proje için geldik. Burak Başkan döneminde ona faaliyet dışında bir gelir elde etme projesi götürdüm. Önemli olan varlık satmadan kar etmek. Varlığını satmadan kar etmek sürdürülebilirliğini sağlıyor. Hiç futbolcu satmadan gelir elde etmek, ödediğiniz faizden daha yüksek olursa borcunuzu ödeyebiliyorsunuz. Yıllar sonra ilk defa bu sezon kar edeceğiz. 400-500 milyon dolarlık bir fon oluşturmayı hedefliyoruz.

-Her yıldız ismin akıllara gelmesi, toplumun özgüvenini arttırıyor. Cristiano Ronaldo ile yemek yemedim. Aracı kanalı ile fikrini sordum. 'Şu oyuncuya gidersek, alamazsak bize ne derler?' diye düşünmemek lazım. Yüzde bir ihtimal de olsa gideceğiz peşine. Ronaldo'ya Inter Miami'nin Messi'ye önerdiğine benzer bir teklif sundum. Bize yanıt olarak olmayacağı söylendi. Kafasını karıştırmış olabilir miyiz diye düşündük ama düşündüğümüzle kaldık.

-Szymanski iyi oyuncu dedim. Fred iyi oyuncu dedim. Rashica iyi oyuncu dedim. Transfer çalımı, önemli olmayan bir kavram. Bu, kulüpleri birbirlerine kırdırıyor. Bazen aynı oyunculara talip olabiliyorsunuz. Biz Zaha'yı aldık, bir şey demedim. Demem de. Rakiplerimiz Fred'de, Szymanski'de ve Rashica'da neler dediler. Szymanski'nin tercihi bizdik ama o paraları veremezdik. Harcama limitimiz yoktu.

-Örgütlü bir düzen ve örgütlü bir yapıyla karşı karşıyayız. Ben kıvırmayı sevmem, net cevap veriyorum. Evet şu an bahsettiğim kulüp Fenerbahçe. Aynı örgütlü bir yapı Galatasaray'da yok. Savcılığı göreve davet ediyorum. Hodri meydan. Ben diyorum ki, savcılık soruşturma açsın. Tüm telefon kayıtları incelensin. Tüm hesaplar incelensin. Herkes insanların hakkını yiyor. İftira, hak yemek. Bunlar oluyor. Hodri meydan diyorum. Yarın imza vermeye hazırım. Sadece benimki incelensin, yine tamam. Çünkü sosyal medya ile belli belirsiz bir şey yapıp insanları baskı altında tutuyorsunuz. O baskı bu işin özgürleşmesine engel oluyor. Bu da gelişmeye engel oluyor.

-Hakem hatalarının bağımsız raporlanmasını istedik. 9 hakem tüm maçları izlesin, 15 günlerini alır. Ne çıkıyorsa kabul ediyoruz. Basit hata, kritik hata. Kim, kaç puan avantaj sağlamış? Neden yapmıyoruz bunu? Teraziden kaçan, hile yapıyordur. Türk futboluna İtalya'daki gibi; 'Temiz eller operasyonu' yapılması lazım.

-Lale Orta'nın VAR görüntüsünü Ali Koç'a göndermesi! Bunun kaydı var! Nerede olduğunu söyleyeceğim. Bunlar sokak dedikodusu değil. 3 Şubat 2023'te gerçekleşiyor. Lale Orta'nın MHK başkanı olmasından 5 gün sonra. VAR odasına girişleri bildirmek zorundasınız. 3 Şubat sabah Adana Demirspor - Fenerbahçe maçının kayıtlarını izlemek istiyor. Mert Hakan attığı güzel bir gol iptal edilmişti. Lale Orta, VAR hakemi Koray Genceler'e iptal nedenini soruyor. Elle temastan iptal ettiğini söylüyor. O görüntü sadece VAR odasında var. Cep telefonuyla o pozisyonu çekiyor. Lale Orta'nın 3 Şubat gününde yaptıkları incelensin. Çünkü odadaki kayıtlar 1 yıl saklanıyor. Lale Orta 'Bu pozisyonu Ali Koç'a gönderdim' demiş mi? Koray Gençerler 1,5 ay maç almadı. Lale Orta bu maçta ciddi hatalar olmadığını söyledi ama neden maç vermedi? Bu VAR görüntüsü yollamanın başka maçlarda olmadığını nerede bileceğiz. TFF bunu incelesin.

-Lale Orta, VAR odasına çok girmeyen biriymiş. Ondan sonra 1-2 kere girmiş. Yayıncı kuruluşta bu görüntü yok ama ABD'deki beIN'de var. Kasıtlı mı, bilmiyorum.



-MHK Başkanı, bu olayın ardından yayıncı kuruluşun yeni program müdürünü aramayı sürdürmüş mü? Bize gelen bilgilere göre, bu müdahaleler son bulmadı. MHK Başkanı, yayıncı kuruluşu aradı. Orayı arayarak, hakemlerin yorumlarını düzeltmelerini istiyor.

-Bir spor yöneticisinin hakkında şikayet hattı kurduğunu görmedim. Fenerbahçe kurdu. Ali Bey kendisi söyledi bunu. Hakkımda yarın ne iftira kampanyaları yapılacak! Bir mevlite gittiğim için neler denildi. Kadın - erkek birbirine sarılıyor. El öptüğüm söyleniyor ama ben el öpmüyorum. Kadın var, tarikat lideri deniyor! Komedi! Bir spor yöneticisiyle ilgili bu da çıktı. Ali Koç, benimle ilgili dosya hazırlattığını söyledi. Sonra öyle bir şey söylemedim falan demeye getirdi.