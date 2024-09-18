Erden Timur'dan sürpriz hamle. Galatasaraylılar şaşkına döndü

Trendyol Süper Lig’in 3. Hafta erteleme mücadelesinde Galatasaray sahasında Gaziantep FK ile kozlarını paylaştı.

RAMS Park’ta oynanan mücadelede sarı-kırmızılılar rakibini 3-1 mağlup etmeyi başardı.

Galatasaray’a galibiyeti getiren golleri 11. Dakikada Barış Alper Yılmaz, 26. Dakikada Yunus Akgün ve 76. Dakikada Michy Batshuayi kaydetti. Gaziantep FK’nin tek golü ise 81. Dakikada Furkan Soyalp’ten geldi.

Bu galibiyet ile birlikte sezona 5’te 5 yaparak başlayan sarı-kırmızılılar 15 puanla Süper Lig liderliğine oturdu.

Hafta sonu Fenerbahçe’ye karşı oynanacak olan derbi öncesi moral depolayan Galatasaray’da flaş da bir gelişme yaşandı.

ERDEN TİMUR SÜRPRİZİ

Geçtiğimiz aylarda Sportif AŞ Başkan Vekili görevinden istifa eden Erden Timur karşılaşmayı stattan takip etti.

Erden Timur’u statta gören taraftarlar büyük bir sevinç yaşarken bu hamle ile Erden Timur’un yönetime geri döneceği iddiaları güçlendi.

NE OLMUŞTU

Geçtiğimiz sezonun bitmesi ile bir basın toplantısı düzenleyen Erden Timur yönetim ve camia tarafından yalnız bırakıldığını ifade ederek görevinden ayrılmıştı. Victor Osimhen hamlesi dışında başarısız bir transfer dönemi geçiren sarı-kırmızılılarda taraftarlar Erden Timur'a geri dönmesi için çağrıda bulunmuştu.