Erden Timur'dan transfer açıklaması

Basın toplantıısnda gazetecilerin sorularını yanıtlayan Erden Timur Icardi planında zorunlu değişiklik olduğunu ifade ederken Fred ve Sabitzer için herhangi bir teklifte bulunmadıklarını açıkladı.

KAYNAK: AA
Erden Timur'dan transfer açıklaması

Galatasaray Sportif AŞ. Başkan Vekili Erden Timur, Arjantinli santrfor Mauro Icardi'nin gelişinin eşi Wanda Nara'nın rahatsızlığı nedeniyle 15 gün gecikmeli olacağını söyledi.

Timur, stat isim sponsorluğuyla ilgili düzenlenen imza töreninde transferlerle alakalı soruları yanıtladı.

"BEKLEDİĞİMİZ TRANSFERLER VAR"
Sarı-kırmızılı kulübün yöneticisi, Suudi Arabistan takımlarının transferdeki tavrıyla farklı bir sezon yaşandığını belirterek, "Bugün veya yarın bitmesini beklediğimiz transfer var. Bu sezon geçen sezonlara göre çok başka. Bunu 30 yıldır bu işin içinde olanlar da söylüyor" diye konuştu.

ICARDI AÇISINDAN ÇOK HAKLI BİR GELİŞME
Geçen sezon kiralık olarak forma giyen Icardi'nin transferinin bitme noktasına geldiğini aktaran Timur, "Bundan sonra gelecek oyuncular UEFA Şampiyonlar Ligi elemesindeki ilk maçta oynayamıyor. Planımızdaki tek değişiklik zorunluluktan dolayı Icardi'de oldu. Icardi'yi getirecek uçak bile oraya gitmişti. Sağlık meselesinin yaşanması 15 günlük bir gecikmeye neden oldu. O da Icardi açısından çok haklı bir gelişme. En önemli şey sağlık konusu. Diğer konular düzleminde devam ediyor. Taraftarımız, Avrupa'da çok büyük hedefleri olan bir kadro oluşturacağımıza emin olsun" ifadelerini kullandı.

"HİÇBİR GİRİŞİMİMİZ OLMADI"
Manchester United'ta forma giyen Brezilyalı orta saha oyuncusu Fred ile Bayern Münih'in Avusturyalı orta saha oyuncusu Marcel Sabitzer'in transfer listesinde olduğundan bahseden Timur, "Sabitzer ile ilgili hiçbir girişimimiz olmadı. Listemizde olan her oyuncuyla görüştüğümüz sayılıyor. Bazıları da zaten listemizde değil. İkisi de listemizde ama bir girişimimiz yok" şeklinde görüş belirtti.

(AA)

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