Erden Timur'dan Zaniolo sözleri: Kapımızı çalanlar var

Galatasaray Başkanvekili Erden Timur, yayıncı kuruluşuna önemli açıklamalarda bulundu.

Erden Timur'un açıklamaları şu şekilde;

-Seçimden sonraki süreçte Dursun başkan, 'Futbol ile senin ilgilenmeni istiyorum' demişti. İlk cevabım, 'Haddim değil' olmuştu. Maç izlemekle, oyunculara hakim olmakla yönetebilecek bir branş değil futbol.

-Benim için başarı doğru bir kavram değil. Başarısızlık korkusu veya başarı sebebiyle istememezlik yapmadım bu görevi. Seçildikten sonra 5-6 ayda 11 kilo verdim. Görevi layığıyla yapamadığınızda insan bunu sindiremiyor.

-Başkanımıza 'Ben para pulla ilgilenmem, menajerlerle görüşmem sadece Florya'ya bakarım' deyip kabul ettim, o da 'Tabii, tabii' dedi. İlerleyen süreçte 'Dursun abi beni kandırmışsın' dedim o da 'Ya ne diyecektim' dedi. Hocamız göreve geldikten sonra ilk listesinde yer alan sadece 2 oyuncu aldık, sonrası hep yeni listeye eklenen isimler oldu. O iki oyuncu Seferovic ve Oliveira'ydı.



-İyi insanları bir araya getirdiğinizde bambaşka bir sinerji oluşuyor. Kendim açımdan söyleyeyim, hiç bilmediğin bir işe kalkışıyorsun. Transfer metodolojimizi değiştirdik, analiz bazlı karar vermeye başladık. Bağımsız bir şirketle de bu konuda anlaştık. Ben de hentbolda sporculuk yaptım. Bu işin yüzde 50'si karakterdir. Bununla ilgili rapor aldık oyuncular için. Icardi için de aldık bu raporu ve ne kadar iyi bir insan olduğunu o raporda da gördük. Takımda bu kadar aile havası olmasının sebebi, oyuncuların kişiliği.



-Geçen sezonki kadroda değerli oyuncular vardı ama o psikolojiyi değiştirmek için takımın yüzde 90'ını değiştirmemiz gerekiyordu. Bunu yaparken oyuncuların 'winner' olmasına dikkat ettik, kriterlerimize uymayan bazı oyuncular ile de görüşmeye gitmedik.



-Her bölge için 5 oyuncu alternatifimiz vardı. Opsiyonlarınız ne kadar fazla olursa elinizde o kadar güçlü oluyor. Şampiyon olmak için garanti oyunculara gitmemiz gerekiyordu ve öyle yaptık. İlk 5 ligden en az 3 takımdan teklif almasına dikkat ettik oyuncuların. Bu konudaki kriterimiz buydu.



-Biz taraftarız, hepimize göre Galatasaray çok büyük ama görüşmelerimizde devasa kulüplerin bizim markamıza gösterdiği değer, 'Siz çok büyük kulüpsünüz' demeleri bizleri çok gururlandırıyor. Herkesin aradığı şey samimiyet. Pragmatik bir endüstri futbol ama pragmatik endüstrilerde samimiyet daha büyük bir faktör oluyor. Drogba, Sneijder, Muslera gibi elçilerimizi transferde kullandık ama daha da fazla kullanmamız gerekiyor.



-Şampiyonlar Ligi kadrosu kurup ön elemelere gitmek mi, ön elemeler için yeterli kadroyu kurup ileri dönemde mi takımı geliştirmemiz gerekiyor? Bu konuda zor bir ikilem içerisindeyiz. Biz ön elemeler için de iyi bir takım kurmak istiyoruz. Artık bir omurgası var takımımızın. Karar verirken 30 milyon insanın beklentisini ve kulübün geleceğini düşünmek zorundayız.

-Hepimiz Icardi'nin kalmasını istiyoruz. Çok kolay olmayacağını bilmek gerekiyor, gerçekçi olmak lazım. Bu sezon kendisine başka şeyler de ekledi ve daha önce görmediğimiz bir Icardi izletti bize. Birinci santrforu olmayan önemli takımlar var ve bir de Suudi Arabistan gerçeği var. Bunlar realite, taraftarımız yanlış anlamasın. Elimizden gelen her şeyi yapacağız Icardi için. Ekonomik kısmını kendimizi ultra zorlayarak halledebiliriz. Tabii Suudi Arabistan'dan uçuk bir teklif gelmezse. Önemli olanı ikna kısmı. Mauro burayı çok seviyor.



-Rashica için de görüşmemiz sürüyor. Bizim için çok değerli bir oyuncu ancak birçok opsiyonumuz olmalı ki Galatasaray için doğru bedellerle bu işi halledelim. Kurun nereye gideceğini bilmiyorum ve yanlış adımlar atmamamız lazım. Biz ana faaliyetimizden kar edemiyoruz. Sürdürülebilir bir yapı ortaya koymak için faaliyet dışı bir alan yaratmak ve buradan kar etmeniz gerekir. Biz gelecek 30 yılın planını yapıyoruz. Biz bir yan alan bulduk ve gayrimenkul projeleri gerçekleştiriyoruz.



-Projerle oluşturduğumuz 'Galatasaray fonunu' gelecek hiçbir yönetim tamamen kullanamayacak. Sadece o fonun getirisi kullanılabilecek. Dünyada 12 bölgeden takımlar ile partnerlik anlaşmaları yapacağız ve bunun için gereken fonu da bu şekilde ortaya çıkarıyoruz. Başka bir takım daha iyi bir model ortaya koyarsa ona da bakabiliriz. Yolun sonu görünmüş durumda maalesef.



-Galatasaray'ın kurucusu sıra dışı, muazzam bir insan olan Ali Sami Yen. Türk olmayan takımları yenme hedefi koymuş kuruluş aşamasında. Galatasaray'ı yönetmek muazzam bir kapasite istiyor sizden.



-Ajax modeli, Benfica modeli bunlar çok başarılı modeller ancak kendinizde olmayan bir şeye güvenmek başka bir olay. Öz güven burada öne çıkıyor. Altyapıda geçmişte 2 senede 1 oyuncu çıkarsa başarı sayılıyordu, şu an senede 2 oyuncu isteniyor. Türkiye olarak gençlere süre verme konusunda çok gerideyiz.



-Altyapıya önemi yarışmacı kulüplerde vermeniz çok zor. Bu yüzden partnerlik anlaşmalarına yöneliyoruz kulüplerle. Biz bir sürü altyapı gezdik ve en önemli kriter, çocukların yakınlarında olan bir saha. Biz başka ülkelerde de altyapı anlaşmaları yapacağız. Sadece Almanya için 4 tane altyapı bölgesi belirledik. Takımları satın almayacağız, partnerlik yapacağız.



-4 büyük takımın misyonu kendisi olmamalı. Ülke futbolu için bir şeyler yapmak gerekiyor. İnsanın yaradılış gayesi kendinden başka şeylere adanmak. Kulüplerin muazzam potansiyeli var. Tabii ki kupa, şampiyonluk bizler için çok önemli ama esas amaç bu olmamalı. Kulüplerin birçok branşı zarar ediyor ama spor için devam ediyor. Düzeninizi iyi oluşturduysanız değerini bulan her oyuncu satılabilir. Ancak ilk 11'deki 8 oyuncu da değerini bulduğunda 8'ini de satarsanız olmaz tabii.

-Yerli kuralının en büyük dezavantajlarını yerli oyuncular çekiyor. Kerem değerini bulan bir oyuncu mesela, Yunus da sezon başında kariyeri için iyi bir kulüpten teklif aldı ama kabul edemezdik çünkü sezon başında planımız Kerem ve Yunus ile ilerlemekti.



-Abdülkerim ne söz verdiyse hepsini tuttu. Rakamlar çok farklı yerlere gitti, kulağımla duydum ama bizden bir kuruş fazla istemedi Abdülkerim tarafı. İki takım birbirini fark etmeden aynı oyuncuya teklif yapabilir tabii. Bu doğal bir durum ancak bir sürü oyuncu var benzer kalitede birbirimizin oyuncularına talip olmak da ne kadar doğru bilmiyorum.



-Fenerbahçe ve Galatasaray birbirinin elinden oyuncu alırsa karşısındakinin bileğini bükmüş oluyor ancak kulübün menfaatlerinin tersine oluyor. 'Galatasaray giderse alır, almadan dönmez' bu tip şeyler hep kulüplere zarar veriyor. Kulüpler arasında centilmenlik anlaşması keşke olsa ama olabilecek gibi görmüyorum. Bir kulüp anlaşma noktasına geldiyse, diğer kulüp girmemeli.



-Zaniolo konusunda 'Olsa da olur olmasa da çaba sarf edelim yeter' dedik. Zaniolo, Roma'da kötü günler yaşıyordu ve Avrupa'da transfer dönemi bitince böyle fırsatlara bakıyoruz. Ancak bu şekilde Zaniolo gibi oyuncuları alabiliyorsunuz. O zaman herkes, 'İmkansız, boşuna uğraşmayın' diyordu. Nicolo'yu da diğer oyuncular gibi projemize inandırabildik. Zaniolo ile ilgilenenler, kapımızı çalanlar var. İtalya'dan da başka liglerden de ilgilenenler var. Biz de alternatiflerini oluşturabilirsek bakacağız. Güçlü bir kadromuz var ama Şampiyonlar Ligi'nde mücadele etmek için daha da güçlenmeliyiz. Önümüzdeki 2-3 sene içinde Avrupa'da final oynayacak bir takım oluşturmak istiyoruz.



-Alanyaspor maçındaki açıklamamdan sonra belki 10 defa özür diledim. Ülkemizde özüre pek değer verilmiyor. Ondan sonra 'Bu ligin sportif gerçekliği yok' denildi. Bana göre bu daha ağır bir açıklama. Ben orada 'Bu lig daha başında böyleyse nasıl bitecek?' demek istedim.



-Benden o açıklama sebebiyle savunma yapmamı istediler, 'Neyi savunacağım, haksızım bana ceza verin' dedim. Bu lig şaibeli demek... Böyle bir şampiyonluğun ardından bunu söylemek ne kadar doğru. Rakiplerimiz de şampiyonluk puanları topladı. Biz ligin birçok istatistiğinde ligin lideriyiz. Daha nasıl hak edebilirsiniz bir şampiyonluğu? Bize karşı yapılan açıklamalar yüzde 65'inde sessiz kaldık. Normalde bir kulüp açıklama yaptığında diğeri de hemen yanıt verir.

-Yayıncı kuruluşun verdiği görüntülerde rakiplerimizin lehine, bizim ise aleyhimize verilen açılar daha fazla. Biz analiz ile bir şey yapmaya çalışıyoruz. Bana sorduklarında 'Fenerbahçe'nin penaltısı verilmedi' dedim. Bizim ne kadar doğru davrandığımıza bakın. Sivasspor maçından sonra yayıncı kuruluşta 'Kimse neden gol verilmediğini anlamadı' dendi. O maçtan çok daha fazla skora etki eden karar verildi. Bizim lehimize bir hata yapıldı ve her şeyin açıklanmasını istedik. Biz bunu söylemesek VAR kayıtları açıklanmazdı.