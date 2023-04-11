Fenerbahçe'den Galatasaray'a: Raconsuzluk

Fenerbahçe Yöneticisi Selahattin Baki, Fatih Karagümrük'ü 2-1 mağlup ettikleri karşılaşmanın ardından gündem yaratan ifadeler kullandı.

Selahattin Baki, açıklamalarında Galatasaray Sportif AŞ Başkanvekili Erden Timur'un Nicolo Zaniolo transferi ile ilgili açıklamalarına da cevap verdi.

Baki, "Bunlar birçok yöneticinin, futbolla alakalı görev alan yöneticilerin ellerinde. Bazen menajerlerin bazen kulüp yetkililerinin fiyat artırmak için teklifleri attıkları doğrudur. Bizde de Beşiktaş, Trabzonspor, Galatasaray antetli bir sürü var. Ama bunu canlı yayında, bu şekilde, böyle bir zafermiş gibi masaya koymak da büyük bir raconsuzluk bana göre. Biz hiçbir zaman bu toplara girmedik, Fenerbahçe olarak da girmeyiz" dedi.



ERDEN TİMUR NE YAPMIŞTI?

Galatasaray Sportif AŞ Başkanvekili Erden Timur, geçtiğimiz günlerde canlı yayında olay yaratacak bir harekete imza atmıştı.

Timur canlı yayında Nicolo Zaniolo'nun transfer belgelerini paylaşmıştı. Erden Timur, ayrıca Fenerbahçe'nin İtalyan yıldız için kendilerinden daha fazla teklif yaptığını söylemiş ve bununla ilgili de belgeyi de göstermişti.

Erden Timur, o açıklamasında, "Fenerbahçe'nin Icardi ve Zaniolo için ne teklif ettiğinin belgeleri var. Edep öyle bir şeydir. Efendilikten ses etmiyoruz. Bari ses etmeyin. Bir başarı varsa, niye bunu kaşınıyorsunuz" sözlerini kullanmıştı.





